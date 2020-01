Ohrýzli ich? Doprajte im hojivý náter

Poškodené časti ovocných drevín by sa mali do príchodu jari zaceliť. Najlepšie im pomôže, ak ich v tomto čase ošetríte. Zlomené, suché konáre odpíľte. Veľké konáre píľte postupne v niekoľkých krokoch, aby nedošlo k jeho zlomeniu. Rany po reze, mrazové poškodenia a ohryzené kmene zatrite.

Namiešajte náter

Počas dní bez mrazu si pripravte náter s prípravkom Pellacol hnedej farby. Okrem toho, že pomôže rane zahojiť sa, vytvára ochrannú bariéru pred vstupom choroboplodných zárodkov. Výhoda je, že ho nevyužijete len v zime, ale aj počas celého roka. Bráni olupovaniu kôry, praskaniu a vysychaniu dreva. Napríklad, ak ste zabudli alebo nestihli omotať kmene proti zajacom, a tie sa ním občerstvili. Prípadne kôra praskla, pretože nebola natretá bielou farbou. Viete stromčeku pomôcť. Ranu očistite, ak je už drevo napadnuté vyrežte ho do zdravého pletiva. Pri teplote nad 0°C ho natrite. Po zaschnutí pôsobí ako druhá koža, látky medzi koreňmi a nadzemnou časťou môžu prúdiť bez narušenia. Má fungicídny účinok, takže strom chráni aj pred napadnutím hubovými chorobami. Je to pomocná látka chemického pôvodu, pri práci s ňou sa musia dodržiavať pokyny uvedené na obale. Mimo to, vám proti ohryzu pomôže aj ochranný plastový tubus.

Prírodný náter

Ako inak, štepársky vosk. Je vhodný na zatretie menších rán, ktoré počas zimy vznikli. Hlavne ho oceníte pri reze a ošetrovaní poškodených častí stromu. Ale aj na prasklinách rôzneho rozsahu. Vosk vytvorí mechanickú bariéru chrániacu strom pred vodou, a tým aj pred patogénmi.

