Ostalo vám ovocie? Použite ho ako náhradu droždia

Na prípravu fermentovanej vody potrebujete len tri suroviny a miernu dávku trpezlivosti. Potom ju už využijete pri pečení alebo ju jednoducho vypijete. Uchvátilo vás kváskovanie, ale v aktuálnej situácii sa bojíte ísť si od niekoho pýtať? Nevadí, s pomocou baktérií vo fermentovanej vode, kvások založíte takpovediac turbo rýchlosťou.

Čo fermentovaná voda je?

Je to jemne perlivý nápoj s množstvom pozitívne pôsobiacich mikroorganizmov. Tie sa do nápoja dostali s ovocím, na ktorom sa prirodzene nachádzajú. Pôvod lahodne perlivej vody sa predpokladá v Mexiku, kde sa pripravuje počas horúcich dní na osvieženie namiesto sýtenej minerálky či iných ,napríklad sladených, nápojov. Prvé zmienky o fermentovanej vode vedú až do roku 1800.

Kvasinky, ktoré sa bežne nachádzajú na šupke hrozna, jabĺk, hrušiek, drobného ovocia a ďalších druhov, sú schopné metabolizovať cukor. K intenzívnemu životu sa preberú ihneď, ako sa k zdroju cukru dostanú. V tomto prípade ho nájdu nielen v ovocí ponorenom do vody, ale ešte im ho na „rozbehnutie” prisypete. Cukor začnú spracúvať, pričom produktom ich metabolizmu bude oxid uhličitý - čiže bublinky. Alkohol, ktorý tu vznikne je zanedbateľný.

Popri kvasinkách sa vo fermentovanej (kvasenej) vode nachádzajú aj probiotické kultúry, ktoré nám chutia v kefírovom mlieku alebo kyslomliečnych výrobkoch. Ak vodu vypijete, pomôžete črevnému traktu, posilníte prirodzenú obranyschopnosť organizmu a zabojujete proti vzniku rakoviny. Dokonca vraj pomáha v boji respiračnými ochoreniami.

Pri užívaní fermentovanej vody sa však môžu objaviť aj vedľajšie účinky, ako napríklad nadúvanie, zápcha alebo kŕče, preto treba s pitím vody narábať radšej opatrne. Uvádza sa, že tieto účinky po niekoľkonásobnom užití pominú, ale nie vždy to tak môže byť.