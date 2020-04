Pozor na počasie! Mrazivá predpoveď na najbližších pár dní

Minulý týždeň ste určite v televízii postrehli, ako sa ovocinári snažia v mimoriadne skorom termíne zachraňovať kvitnúce marhuľové sady. Vtedy sa to aspoň tu na juhu Slovenska vcelku úspešne podarilo, aj keď bez škôd sa to nezaobišlo. Lenže situácia v minulom týždni bola trochu iná, pretože ešte v tej fáze rastu v plodoch nebolo také množstvo vody, ako je teraz.

Mrazy a plody v číslach

Keďže vieme, že voda sa mení z tekutého na tuhé skupenstvo pri teplote 0 °C, je jasné, že utrpia aj všetky rastliny. V prípade marhúľ sú teploty nasledovné - v balónovom štádiu znesú teplotu až -4 °C, v plnom kvete sa hranica tolerancie posúva k - 2,5 °C. Po odkvitnutí, keď je badateľný plod je to už len -2 °C. Pri týchto číslach je isté, že bude poškodených 10 % plodov. Ak však klesne teplota pod -3,5 °C, zmrzne astronomických 90 % úrody.

S čerešňami je to podobné, až na to, že bez ohľadu na štádium kvitnutia 10 % úrody poškodí mráz -2 °C. Drvivú väčšinu plodov však zničí teplota nižšia ako -3,5 °C.

Jablone, hrušky ešte úplne nekvitnú, takže tu zatiaľ výrazné poškodenie nehrozí, ale citlivé na mráz už sú. Je to spojené s teplými dňami, ktoré sme v minulých dňoch zažili. Záleží však aj na lokalite, v ktorej sa stromy nachádzajú. Niekde totiž už kvitnú, inde nie. Rovnako je poškodenie závislé aj na výške kmeňa, pretože čím nižšie k zemi, tým vyššie poškodenie.

Ohrozené sú aj skoré odrody jahôd, kvitnúce maliny a černice. Jahody by ste preto mali zakryť bielou netkanou textíliou.

Ako zistíte, že plody prípadne kvety zmrzli?

Jednoducho odtrhnite niektorý z kvetov a pozdĺžne ho prerežte. Ak je vnútro hnedé, znamená to, že kvet zmrzol. Na čerešniach je to obzvlášť „krásne” viditeľné, pretože sa dá už voľným okom rozoznať piestik. S plodmi marhúľ je to podobné, plody sčernejú.

Riziková je aj zelenina

Mladé semenáčiky sú veľmi citlivé na mráz. Niektorí z vás už máte poriadne veľké priesady v skleníkoch a fóliovníkoch.

V závislosti na množstve ich viete uchrániť premiestnením dovnútra, alebo budete musieť prikúriť priamo v skleníku. Ak máte ešte len drobné semenáčiky v multiplatách, ani ich do skleníka neprenášajte a nechajte ich v teple vášho domova.

Priesady šalátu, kalerábu nechajte v skleníku za predpokladu, že tam aj doteraz rástli. Pre prípad poškodenia veľmi nízkymi teplotami, ich už večer zakryte bielou netkanou textíliou, ktorá dopad studeného vzduchu zmierni.

Ovocné dreviny ochránite, keď urobíte tieto opatrenia ---›

Predpoveď na nasledujúce dni

Mierne sa rôznia hodnoty, ktoré naše územie zasiahnu. V každom prípade, predpovede nie sú priaznivé. Celú Európu okrem pandémie sužujú mrazy. V susednom Rakúsku minulý týždeň kúrili v sadoch bez prestávky dlhých 5 nocí. Teraz to najbližšie dve až tri čaká našich ovocinárov.

Univerzálna predpoveď sa nedá napísať, keďže každé miesto je iné. V sadoch na južnom Slovensku sa predpokladá, že teplota klesne túto noc na -1 až -5 °C. V noci z utorka na stredu by to malo byť trochu miernejšie a teplomer by sa mal zastaviť na -3 °C. Podobné hodnoty a dokonca aj nižšie sa vyskytnú i na ostatnom území Slovenska. V niektorých oblastiach ako je napríklad Dolný Kubín či Prešov, budú obe nasledujúce noci veľmi studené, očakáva sa pokles až na hodnotu -5 °C.

Prečítajte si aj:

Vysievame prvý šalát na skorý zber​

Otvorili predajne pre záhradkárov, takže vyberajte...Nákup ovocných stromčekov: Na tieto dôležité fakty, myslite pri výbere​

Dodržte týchto 7 RÁD a váš skleník bude plný zdravej zeleniny

Nepodceňte predjarný postrek ovocných stromov: Ušetríte si starosti počas sezóny