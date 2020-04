Pozor na strednom a východnom Slovensku môže vnoci mrznúť! Chráňte priesady

Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Počasie má byť slnečné a teploty majú dosahovať 14 až 19 stupňov C.

Na západnom Slovensku najnižšie ranné teploty môžu byť v tejto časti územia 4 až 1 a najvyššie denné 16 až 19 stupňov C. Menej priaznivá je predpoveď na noc na území stredného Slovenska, kde najnižšie ranné teploty dosiahnu 3 až -2 stupne C a najvyššie denné 14 až 18 stupňov C. Podobne je na tom aj predpoveď pre východné Slovensko, kde najnižšie ranné teploty dosiahnu 3 až -1 stupne Ca najvyššie denné 14 až 18 stupňov C.

Na celom území Slovenska sa môže vyskytnúť prechodná oblačnosť.

V Banskobystrickom kraji, Nitrianskom, Trenčianskom a Košickom hrozia prízemné mrazy vo výške 5 cm nad zemou, ktoré môžu poškodiť teplomilné druhy rastlín. Na ostatnom území výstraha platí rovnako, aj keď na toto ročné obdobie nízke teploty v týchto oblastiach nie sú zriedkavé, no pre rastliny riziko poškodenia predstavujú.

