Pravidelný rez štíhleho vretena jabloní? Žiadny problém, ide to 1-2-3 + VIDEO

Čoraz viac sa vyskytujú v malých záhradách štíhle vretená, a to nielen jabloní, ale aj sliviek či čerešní. Minimálne je tomu tak preto, že zaberú menšiu plochu a poskytnú dostatočne objemnú úrodu. Výhodou je však aj menšia prácnosť pri reze, ktorý sa obmedzuje na udržiavanie rodivého obrastu v blízkosti kmeňa stromu. Treba však dbať na zachovanie rovnováhy medzi rastom a rodivosťou. Stromom by ste mali dopriať vlahu v čase, kedy to najviac potrebujú a príroda im ju formou zrážok neposkytuje. Starať sa treba aj o vyváženú výživu a nemali by vám ujsť ani choroby a škodcovia už v zárodku ich škodlivosti. K tomu je dôležitá včasná diagnostika a správne zvolená ochrana. Najčastejšie pestovaným ovocným druhom sú jablone. Navštívili sme teda pána Ing. Komžíka, aby nám ukázal ako reže jablone v tomto tvare on. Využíva rez na prevod, stredník udržuje v dostupnej výške rezom na nižšie postavený konkurenčný výhonok.

Rodivé stromy režte nasledovne

Už v druhom roku pestovania stromy začínajú prinášať ovocie. Od tohto momentu treba myslieť na to, že musia rásť v harmónii. Rast by mal byť vyrovnaný s rodivosťou, a tým pádom aj nadzemná časť s podzemnou. Strom netreba zbytočne zaťažovať nadmernou tvorbou plodov, čo docielite prebierkou. No i pri nej si dávajte pozor, aby nebola príliš silná. Hrozilo by, že stromy začnú intenzívne rásť a následný proces ich „skrotenia“ by bol náročný.

Približne do štvrtého roku po výsadbe prebieha tvarovanie stromu. Snažte sa teda rezom vytvoriť a udržať spodný tanier s polokostrovými konármi, okno nad ním s rodivými tŕňmi ako aj praslenovito usporiadané rodivé výhonky (horného poschodia) vo veku jeden až tri roky, ktoré pravidelne obmieňajte.

Zmladzovanie a obmena rodivých konárov

Pestovanie ovocia na štíhlom vretene má opodstatnenie, ak na strome ponecháte konáre staré maximálne tri roky. Jabloň totiž prináša najlepšiu úrodu na jeden až trojročnom dreve. Tento pestovateľský tvar je založený na polokostrových konároch s rodivým obrastom. Na strome by sa v nijakom prípade nemali nachádzať konáre, ktorých priemer je blízky priemeru stredníka (hlavnej osi). Došlo by totiž k ich premene na konáre kostrové a v tom prípade by sa už nejednalo o štíhle vreteno. Zároveň by sa narušil presun vody a živín v rastline, čo by viedlo k nerovnováhe. Preto v takomto prípade konár zrežte vždy na čapík. Zo spiacich púčikov, ktoré sa na ňom nachádzajú vyrastú nové výhonky, ktoré poslúžia na obnovu rodivého dreva.

Na samotnom rodivom konári v tanieri sa snažte rezom udržať líniu konára. Niektorí pestovatelia využívajú na to klik rez, iní zas rez na prevod. Klikom skrátite len koncovú časť predlžujúceho výhonka a odstránite aj jeho konkurentov. Krátkeho rodivého obrastu sa pritom nedotknete. Takto rezom strom vyprovokujete k tvorbe listov a výhonkov na konci konára, ktoré budú schopné asimilátmi vyživiť úrodu, ktorá sa objaví po celej dĺžke kliknutého konára.

Pri reze na prevod je postup mierne odlišný. Spočíva v odstránení prirodzene úrodou vyčerpaného polokostrového konára (dochádza k tomu po dvoch až troch) rezom na mladší výhonok rastúci v jeho pazuche.

