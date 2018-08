Prečo zakladať jahodovisko na netkanej textílií?

Pred samotnou výsadbou je potrebné si uvedomiť vlastnosti a nároky jahôd a tým prispôsobiť nielen výber stanovišťa, ale aj spôsob pestovania. Jahody veľmi obľubujú slnko, preto jedine na slnečnom stanovišti sa dočkáte dokonale vyzretých, sladkých a aromatických plodov. Naopak, nenáročné sú na priestor a vystačia si s akýmkoľvek malým miestom.

Miesto výsadby dôkladne vyhnojte dobre vyzretým kompostom alebo iným biologickým hnojivom. S prihnojovaním a pravidelnou závlahou treba pokračovať aj počas celého obdobia pestovania jahôd.

Spôsoby pestovania jahôd

Je ich niekoľko a dnes sa už nedá povedať, ktorý z nich je najbežnejší. Kedysi sa jahody pestovali v záhradách prakticky výlučne hniezdovým systémom. Neskôr záhradkári prevzali z veľkovýroby aj pásovú výsadbu a netrvalo dlho, aby sa objavil aj hrobčekový spôsob. Všetky tieto spôsoby sa navyše prelínajú s modifikáciami, ako je pestovanie na netkanej textílii či na slame.

Prečo práve čierna netkaná fólia?

Textília umožňuje lepšie hospodárenie s pôdnou vlahou, zamedzenie rastu burín a vďaka svojej čiernej farbe aj čiastočnú ochranu proti mrazom a urýchlenie vstupu do plodnosti. Textília sa rozprestrie na záhon pred výsadbou a dobre sa ukotví. Následne sa do nej v požadovanom spone vytvoria otvory, do ktorých sa vysadia sadenice. Dnes už dostanete kúpiť textílie s perforovanými otvormi.

