Radi si na jeseň pochutíte na jedlých gaštanoch? Vypestujte si doma vlastné!

Plody zberajte do košíka.

Gaštan jedlý (Castanea sativa) je strom vhodný najmä do veľkých záhrad, keďže po rokoch dorastá až do výšky 20 metrov. Na trhu u dostupné i vrúbľované odrody, ktoré sú síce nižšieho vzrastu, ale majú rozložité koruny, čiže vzdialenosť medzi dvomi stromami by mala byť približne 10 až 15 metrov.

Pestovanie a starostlivosť

Gaštan pre kvalitné opelenie, a tým aj dobrú úrodu, vysádzajte minimálne v dvojici. Prípadne siahnite po samoopelivých odrodách. Dariť sa mu bude na teplom, chránenom a slnečnom stanovišti. Tento strom vyžaduje pôdu bohatú na živiny, priepustnú a ideálne kyslú až neutrálnu. Dobre urobíte, ak do výsadbovej jamy pridáte mykorízne huby.

Najvhodnejším tvarom je vysokokmeň s prirodzene rastúcou korunou. Pri jej úprave ponechajte 4 až 5 kostrových konárov a terminál. Po vytvorení základného tvaru koruny ho v ďalších rokoch udržujte presvetľovacím rezom. Odstraňujte len choré a križujúce sa konáre.

Gaštan kvitne až po olistení - koncom mája až v júni. Nehrozí preto poškodenie neskorými jarnými mrazmi. Samčie kvety sú dlhé jahňady, samičie vyrastajú väčšinou jednotlivo, ale i po troch na ich báze. Z nich sa vytvoria zvyčajne dve ostnité čiašky s plodmi. Tie sú veľké, tmavohnedé, pretiahnuto guľaté, so smotanovo bielou dužinou.

Plodov sa dočkáte zvyčajne po 12 - 15 rokoch, štepené odrody rodia skôr. Zberajú sa v októbri. Zrelé plody sú ukryté v pichľavej čiaške a po dozretí opadávajú na zem.

Viete, že....

... gaštan obsahuje veľa vitamínu C dôležitého na podporu imunity (tepelným spracovaním sa časť vitamínu však stráca)?

... obsahuje aj vitamíny B a E, ktoré prospievajú vlasom a pokožke?

... obsahuje vitamín K dôležitý pre správnu zrážanlivosť krvi?

... je zdrojom železa, zinku, fosforu, vápnika, draslíka a horčíka?

... gaštany pôsobia na správne fungovanie srdca a srdcovo-cievneho systému?

... podporujú vyplavovanie škodlivín z pečene?

... neobsahujú takmer žiadny tuk, tak si ich môžete dopriať i pri chudnutí?

... sú vodné i pre celiatikov?

... priaznivo vplývajú na organizmus pri strese a depresiách?

... pomáha pri bolesti hlavy a kĺbov?

... z kôry stromu sa vyrába tinktúra na liečbu hnačky a črevných problémov?

Pečená klasika

Pri pečení gaštanov nezabudnite:

narezať ešte surové gaštany ostrým nožom

zaliať ich vodou

keď sa voda vyvarí, pečte dovtedy, kým sa šupky nezačnú na zárezoch „otvárať“

nechajte vychladnúť a ošúpte

Dobrú chuť!

