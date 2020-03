Rez černíc by ste mali stihnúť do začiatku pučania

Niektoré odrody černíc majú menej pevné výhonky so sklonom k poliehaniu a preto je lepšie ich pestovať na drôtenke, ktorá im poskytuje oporu. Avšak bez ohľadu na odrodu, je to aj praktické. Zber plodov je jednoduchší a rovnako aj obrábanie pôdy v bezprostrednej blízkosti kra. Vždy treba pri reze pamätať na to, že ker nemá ostať príliš zahustený. Kvalitnú úrodu prinesú na silných výhonkoch, ktoré narástli v minulom roku – teda na jednoročných.

Za jednu vegetáciu sú černice schopné vytvoriť až 5 m dlhé výhonky, na ktorých sa v nasledujúcej sezóne tvoria plody. Tieto výhonky je potrebné skrátiť na jar ešte pred pučaním. Spravidla sa zreže vrchná časť výhonku hrubá asi ako ceruzka. Ak sa na výhone nachádzajú aj postranné výhonky, tie treba zakrátiť zhruba na dĺžku troch až štyroch očiek. V prípade, že černice pestujete na drôtenke, rezom upravené výhonky k nej priviažte.

