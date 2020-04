Takáto úroda tešila našich čitateľov! Vieme, ako si s úspechom dopestujete kivi aj vy

V Časopise Záhradkár sme vám predstavili minuloročnú úrodu kivi od našich šikovných čitateľov. Pripomeňte si tipy od nich, vysaďte a pestujte toto úžasné ovocie aj vo svojej záhrade.

Čitateľka Simona a jej skúsenosti

S pestovaním aktinídií v rodine Simony z Holíča začala čitateľkina stará mama, ktorá ich prvýkrát videla rásť na dovolenke v Chorvátsku. „Máme ju už 13 rokov, asi od 5. či 6. roku prináša bohatú úrodu.“ Podľa slov pani Simony sa aktinídia popína po pergole, čo je výhodou najmä v lete, keď ponúka príjemný tieň.





„Na jeseň po zbere úrody ostriháme konáre, ktoré rastlinu príliš zahusťujú. Inak nevyžaduje zvláštnu starostlivosť. Po zbere plody uložíme na chladnom mieste, čo odporúčam aj ostatným pestovateľom. V pivnici vydržia až do Vianoc. Toho roku sme mali bohatú úrodu, počítali sme do 700, potom sme s počítaním prestali,“ spokojne konštatuje Simona.

Čitateľ Jozef a jeho skúsenosti

Aj čitateľ Jozef z obce Chrabrany má s pestovaním aktinídií bohatú skúsenosť. Býva pri Topoľčanoch, kde sa s úspechom dopestováva hrozno. Roky ho mal na pergole pred domom, no keď mu niekoľko koreňov vyhynulo, v predajni natrafil na sadenice aktinídie a na skúšku kúpil samoopelivú odrodu ‘Jenny’. Vysadil ju v jeseni roku 2011 a na jar výhonok zrezal na dva púčiky, z ktorých postupne vypestoval základ rastliny. Pretože aktinídii sa darilo, prikúpil ďalšie výpestky od pestovateľa Čerňanského – dve odrody ‘Hayward’ a na lepšie opelenie aj jednu samčiu rastlinu. „Aby aktinídie bohato rodili, režem ich v zime, v rovnakom čase ako vinič. Mladé výpestky som zastrihával krátko, aby mali silné výhony. Keď dorástli do hrúbky asi 10 až 12 mm a mali potrebnú dĺžku, ohol som ich a vyviazal k drôtenke. V ďalších rokoch som rezal jednoročné výhonky na štyri-päť púčikov. Veľmi silné konáre som odstránil rezom na patku,“ vysvetľuje pestovateľ.



Jeho rastliny začali rodiť približne v roku 2016. Prvá úroda bola zopár plodov, ale aj to potešilo a dodalo chuť do pestovania. Ďalší rok aktinídie pekne vypučali, no neskoré jarné mrazy všetky listy spálili. Sklamanie bolo veľké, no rastliny sa rýchlo pozviechali a opäť vypučali. „V roku 2018 nás odmenili 180 plodmi, čo prekonalo všetky moje. Vtedy som však netušil, že o rok neskôr sa budeme tešiť z 860 kusov kivi, ktoré nám doprajú dve rastliny," hovorí.

Rady a tipy k výsadbe ---------->>>>