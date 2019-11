Tipy na využitie jesenného lístia! Je plné živín a vy ho môžete šikovne využiť

Pripravte si listovku

Okrem toho, že listy môžete pridávať do bežného kompostu, môžete vytvoriť aj kompost, ktorý je tvorený čisto z listov – listovku. Listovka je cenná najmä pre množstvo organických látok, ktoré obsahuje. Je vhodnou výživou pre všetky typy pôdy.

Na jej vytvorenie sú vhodné všetky typy listov aj tie, ktoré sa rozkladajú pomalšie. Rátajte s tým, že listy treba najprv najemno nadrviť. Na to využite záhradnú drvičku alebo ich prejdite kosačkou bez zásobníka.

Potom ich nahromaďte na jedno miesto alebo pripravte z pletiva špeciálnu nádobu bez dna. Vhodné sú aj drevené latky, ktoré však musia mať medzi sebou medzery, aby k listovke prúdil vzduch. Využiť môžete aj klasický kompostér. K takto pripravenému lístiu treba pridať hnoj v pomere asi 1 : 5. Vždy zhruba za 14 dní je vhodné kompost poprehadzovať, aby sa prevzdušnil. Tým podporíte aj urýchlite rozklad lístia.

Nástielka: účinná a zadarmo

Vďaka listom môžete ušetriť aj peniaze, pretože aj vo vašej záhrade či na balkóne sa určite nájdu citlivejšie druhy, ktoré potrebujú zazimovať. Listy poslúžia ako výborná nástielka, ktorá poslúži ako izolácia, ochráni korene rastlín a zabráni silnému premrznutiu pôdy.

Navyše pomáha pôdu udržiavať vlhkú a ako sa bude rozkladať, bude do pôdy dodávať živiny. Vrstva by nemala byť vyššia ako 5 cm. Na jar ju nezabudnite zo záhonov odstrániť, aby ste rastlinám umožnili prístup k svetlu a vzduchu. Takúto nástielku určite ocenia trvalkové záhony a ochránite ňou aj korene okrasných krov pred mrazmi. Ak nechcete mať lístím pokrytý celý záhon, citlivé rastliny obaľte pletivom a vyplňte ho lístím, ktoré zaťažíte trochou zeminy. Takáto ochrana postačí do výšky 10 až 15 cm.

