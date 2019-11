Viac egrešov aj ríbezlí! Naučte sa overené spôsoby rozmnožovania

Každý záhradkár vie, že jahody sa rozmnožujú poplazmi, ktoré sa vytvoria počas vegetácie. Ríbezle i egreše si môžete rozmnožiť rôznymi spôsobmi – delením, odrezkami či potápaním. Po ich zakorenení získate rovnaké rastliny ako materské. Rovnaké vlastnosti vám zaručia požadovanú kvalitu a chuť ovocia.

Jednoduché delenie

Delenie krov patrí k najjednoduchším spôsobom, ako sa dopracovať k novým rastlinám. Samozrejme, nie je vhodné len pre ríbezľu či egreš, ale aj pre maliny a černice, ktoré sa rozrastajú do okolia materskej rastliny. Spôsob delenia spočíva vo vybratí celej rastliny z pôdy, z nej sa opatrne oddelia všetky časti s vytvorenými koreňmi. Ak máte v záujme rozmnožiť si maliny, stačí pomocou ostrého rýľa vybrať zakorenené výhonky.

Potápanie

Podľa toho, koľko chcete získať nových sadeníc, prispôsobte aj spôsob potápania. Môžete sa rozhodnúť pre jednoduché, lúčovité alebo kombinované potápanie. Pri jednoduchom potápaní budete potrebovať háčiky a vopred vykopanú jamku, hlbokú asi 15 až 20 cm. Do jamky opatrne ohnite výhonok ríbezle a ukotvite ho háčikom a prihrňte pôdou. Po zasypaní by mal nad pôdou ostať koniec výhonka, ktorý skráťte na tri púčiky. Novú rastlinu budete mať približne o jeden až dva roky.

Lúčovitým potápaním na jar sa dopracujete k podstatne väčšiemu množstvu sadeníc. Treba na to vykopať dlhšiu ryhu rovnako hlbokú ako pri jednoduchom potápaní a do nej ohnúť celý výhonok, z ktorého už nebude vytŕčať jeho koniec. Takýmto spôsobom získate toľko nových sadeníc, koľko púčikov je na potopenom výhonku. Zakorenenie je v tomto prípade rýchlejšie, a to už do jesene. Rastlinky sú však trochu slabšie. Na jeseň ich od seba oddelíte tak, že ich odkopete, vyberiete z pôdy a narežete na jednotlivé časti s vlastnými koreňmi.