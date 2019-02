Z pece priamo do záhrady. Vyhnojte popolom!

Nie je popol ako popol. Každý odborník vám poradí použiť len popol z čistého dreva. Do záhrady nie je vhodný popol z dreva moreného, ani z uhlia či iných odpadov, ktoré sa bežne do pece dostanú. Tieto materiály môžu a aj obsahujú ťažké kovy. Tie sa v pôde viažu a prechádzajú do zeleniny či ovocia. Popol z dreva obsahuje uhličitany a siričitany obsahujúce Na, Ca, Mg, Al, K, Fe, ale aj kremičitany. Popol z dreva ihličnatých stromov je bohatý na obsah fosforu. Dôležité je, že neobsahuje chlór, takže ním pohnojíte aj rastliny naň citlivé. Nehnojte ním kyslomilné rastliny nakoľko je silne zásaditý. Mierne alkalický je popol z bukového dreva alebo agátu. Vhodné je aj drevo zo starých ovocných stromov. Viete ho použiť na úpravu kyslej pôdy. Vďaka obsahu vápnika urobí dobre napríklad jabloniam, ktoré sú na jeho nedostatok náchylné.

Preosiať, oddeliť

Pred rozhodením po povrchu pôdy popol nechajte vychladnúť a preosejte ho cez husté sito. Oddelia sa jemné čiastočky od väčších. Tie môžete použiť na prihnojenie ovocných stromčekov. Pri aplikácii dbajte o to, aby bol popol sypký. Navlhnutý nie je vhodný, pretože stráca minerály.

Dôležitý je termín

Práve teraz je vhodný čas na rozhodenie popola do záhrady. Ešte vždy sneží, takže ak aplikujete popol na povrch snehovej pokrývky látky v ňom obsiahnuté sa pri procese topenia snehu dostanú do hlbších vrstiev pôdy. Aj prípadný dážď ich posunie do hĺbky. Jedná sa totiž o to, aby korene rastlín neprišli do priameho styku s čerstvým popolom, pretože by im mohol popáliť korene. Pozor si dajte na množstvo. Stačí len tenká vrstvička. Záhrada nie je skládka všetkého popola, ktorý vaša pec vyprodukuje. Nejakú časť z neho môžete pridať ku zrejúcemu kompostu. Obohatí ho o minerály a pomôže mu vyzrieť.

Oplatí sa vedieť :