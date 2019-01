Začnite už teraz! Urobte dôležitý predjarný rez viniča

Rýnsko – hessenské vedenie

Je v našich záhradách snáď najrozšírenejšie. Jeho tvarovanie je veľmi jednoduché a hlavne zrozumiteľné. Dôležité je uvedomiť si, že vinič rodí na jednoročnom dreve, ktoré vyrastá z dreva dvojročného. Kmienok viničového kra pri tomto spôsobe vedenia siaha do výšky 70 cm. Na jeho konci majú po reze ostať maximálne dva ťažne, každý s jedným záložným čapíkom. Ten nesie dva až tri očká. Čapík je dôležitý pre budúcoročnú úrodu. Z jeho očiek totiž narastú jednoročné rodivé ťažne. Takto cyklicky sa obmieňa rodivé drevo viniča každý rok.

Technika rezu

1 Pri pohľade na ker zhodnoťte jeho stav. Vopred si premyslite, ktoré jednoročné výhony ponecháte na ťažeň či zrežete na čapík. Spravidla treba nechať zdravé drevo umiestnené v blízkosti kmienka, aby sa zachoval požadovaný tvar.

2 Po detailnej prehliadke zdravotného stavu, kvality a umiestnenia pristúpte k rezu. Najskôr odstráňte staré vyrodené minuloročné drevo. Následne si pohľadom vyberte vhodný ťažeň a oparne ho ohnite do poloblúka ku drôtu, priviažte. Ťažeň podľa typu rezu (krátky, dlhý, stredný ) skráťte. Môžete tak urobiť aj po priviazaní k opore. Ostatné v jeho okolí zatiaľ nerežte. Keby náhodou vami vybratý zlomil.

3 Ak ste s úspechom dostali do správnej polohy plodonosné drevo, vyberte vhodný záložný čapík v jeho blízkosti. Ten skráťte na dĺžku dvoch maximálne troch očiek. Niektorí vinohradníci ponechávajú aj dva záložné čapíky k jednému ťažňu. Robia to na starých viničových kroch ako poistku do budúceho roku.