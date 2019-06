Zoznámte sa! Exotický rajčiakovec môžete pestovať aj doma v črepníku

Plody, ktoré sa dovážajú hlavne z Kolumbie, Brazílie a Nového Zélandu, na prvý pohľad pripomínajú slivky s dlhou stopkou. Majú červenú, purpurovú alebo oranžovú farbu, šupka je hladká a lesklá, často pásikovaná. Oválne, na oboch koncoch zašpicatené bobule sú dlhé do 10 cm amajú hmotnosť približne sto gramov.

Plody

Šťavnatá dužina je tmavooranžová, má sklovitú konzistenciu a kyslasto aromatickú chuť, ktorá sa ťažko prirovnáva k chuti iného ovocia. V dreni sa nachádza veľké množstvo červenkasto-čiernych plochých semienok, ktoré nie sú veľmi tvrdé a dajú sa ľahko stráviť. Plody sa zberajú nezrelé aj so stopkou. Ak ich kúpime nezrelé, necháme ich pri izbovej teplote dozrieť a zosladnúť.

So zrelými manipulujeme opatrne, aby sme ich nepopučili. Dužinu vyberáme lyžičkou spolu so semenami. Na zlepšenie chuti sa odporúča posypať ju cukrom. Šupka má horkastú príchuť, preto ju nekonzumujeme a pred pridávaním do jedla plody ošúpeme.

Plátky rajčiakovca sú vhodné do ovocných šalátov, k zmrzline alebo so šľahačkou. Z plodov sa pripravujú aj šťavy, džemy a želé. Využíva sa aj ako univerzálna zelenina a všade tam, kde sa používajú rajčiaky. Servírujú ich k pálivým prísadám, ako prílohu k studeným pokrmom alebo na hrianky. Sú jednou z ingrediencií worcesterskej omáčky.

Vypestujme si sami

Rajčiakovec môžeme pestovať aj v črepníku. Je nenáročný, rýchlo rastie aj rodí. Rast závisí od veľkosti nádoby, ktorá by mala mať minimálny priemer 14 cm. Keďže potrebuje veľmi veľa svetla, v byte mu vyberieme čo najsvetlejšie miesto, ale chránime ho pred slnečným úpalom.

V lete je vhodné preniesť rastlinu na balkón alebo do záhrady, kde ju tiež chránime pred priamymi slnečnými lúčmi. Vtedy sa nemusíme starať o opeľovanie. Ak však necháme rastlinu v byte, musíme peľ prenášať malým štetcom. Na konci sezóny rajčiakovec včas prenesieme dovnútra, aby ho nepoškodili prvé mrazíky. V zime mu zabezpečíme teplotu okolo 10 °C, aby pri nedostatku svetla veľmi nezoslabol. Rastlina vyžaduje dôkladnú zálievku a počas vegetácie jej prospieva aj prihnojenie každých štrnásť dní.

Potrebuje výživný substrát obohatený rašelinou a hlavne dobre priepustný, aby nehnili korene. Neznáša preschnutie ani trvalé zamokrenie. Môžeme ju tvarovať ako stromček alebo ker. Ak si rajčiakovec vypestujeme zo semienok, semenáčik vyrastie za rok bez rezu do dvoch metrov a prvé plody na ňom dozrejú už v treťom roku. Môžeme ho rozmnožovať aj odrezkami, a to tak, že odrezky dlhé 15 až 20 cm necháme zakoreniť vo vode alebo ich zasadíme priamo do vlhkého substrátu. Prikryjeme ich buď igelitovým vrecúškom, alebo sklenenou fľašou.

VIZITKA RASTLINY

Názov rastliny: rajčiakovec repový (Cyphomandra betacea)

Vzhľad: Vždyzelený, bohato rozkonárený poloker, ktorý môže dosiahnuť výšku do päť metrov. Veľké srdcovité listy so žilkovaním sú mierne chlpaté.

Kvety: Rastlina kvitne v noci po celý rok, a to aj vtedy, keď na nej dozrievajú plody. Päťpočetné bieloružové kvietky sa podobajú na kvety zemiakov, príjemne voňajú a vytvárajú strapcovité súkvetie.

Zaujímavosť: Z jednej rastliny sa dá pozberať až sto plodov.

