Ekologické tipy proti 9 najčastejším škodcom! Chráňte svoju záhradu aj bez chémie

1. Vošky

Takmer každý pestovateľ sa občas stretne s nepríjemnými voškami na ovocných stromoch, kríkoch, ružiach či trvalkách. Ako prvú pomoc použite obyčajný prostriedok na umývanie riadu. Do štyroch litrov vody zamiešajte päť polievkových lyžíc saponátu. Postrek vykonávajte dôkladne, rastliny ním doslova osprchujte.

Najväčšími nepriateľmi vošiek sú lienky či ucholaky. Preto robte všetko pre to, aby ste ich do záhrady prilákali. Nazberajte si ich počas prechádzky v prírode a doma vypustite do záhrady. Postavte im hmyzí hotel, kde sa s radosťou ukryjú a pomôžu vám v boji proti malým ale úporným škodcom.

Ďalším skvelým tipom je jednoznačne výluh zo žihľavy. Ide o kvasený výluh, ktorý sa využíva nielen ako postrek, ale aj ako výborné hnojivo. Okrem dusíka, fosforu a draslíka obsahuje minerály, stopové prvky a látky posilňujúce obranyschopnosť rastlín.

Príprava: Jeden kilogram nasekanej pŕhľavy vložte do nekovovej nádoby a zalejte desiatimi litrami vody (ideálne dažďovej). Pozor, nepoužívajte rastliny s vytvorenými semenami! Nádobu prikryte a položte na slnečné miesto. Odporúčame čo najďalej od domu, počas kvasenia vzniká nepríjemný zápach. Nezabudnite občas premiešať. Približne po 10-14 dňoch je výluh pripravený (prestane peniť). Ak ho chcete použiť ako hnojivo, zrieďte ho s vodou v pomere 1:10. V prípade použitia výluhu na postrekovanie proti voškám, zrieďte ho s vodou v pomere 1:20.

Rýchlejším spôsobom je použitie záparu z pŕhľavy: Sto gramov nasekaných listov zalejte litrom vriacej vody a nechajte lúhovať cez noc, nie dlhšie. Scedenou tekutinou postriekajte výhonky napadnuté voškami.

V prípade používania ekologických postrekov rátajte s tým, že postrek bude potrebné použiť určite viackrát, ako ste zvyknutí pri chemickom postreku. Použitie rastlinných či iných biologických opatrení má však jednoznačne veľa výhod pre zdravie človeka a užitočného hmyzu.