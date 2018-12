Nosánik slivkový: Drobný škodca, ktorý môže úplne zničiť úrodu

K hostiteľským rastlinám nosánika slivkového (Rhynchites cupreus) patrí čerešňa vtáčia, čerešňa višňová, slivka domáca, marhuľa obyčajná, hloh obyčajný, slivka trnková, čremcha obyčajná, breza a jelša. Škodca sa v pomerne malej miere vyskytuje aj na jabloni domácej.

Príznaky napadnutia nosánikom slivkovým

Prvými príznakmi na jar sú ohryzené púčiky, kvety, mladé listy a plody. Na púčikochsú vyhryzené jamky a na mladých listoch dochádza k ich skeletovaniu zo spodnej strany. Niekedy možno pozorovať vyhryzené nepravidelné otvory. Napadnuté časti rastlín žltnú, hnednú, zasychajú a opadávajú. Na plodoch sú nepravidelné otvory a pod stromami sa nachádzajú opadané plody.

Životný cyklus škodcu

Imágo škodcu dorastá do dĺžky 3,5 až 5,0 mm (bez nosca), má tmavomedenú až bronzovú farbu a spodnú stranu tela tmavú s kovovým leskom. Na krovkách sú rady hlbokých bodiek. Vajíčko má biele sfarbenie, larva je žltá alebo biela s hnedou hlavou.

Imágo, ktoré prezimuje v opadnutých listoch, sa na vyššie uvedených hostiteľských rastlinách objavuje v apríli, ešte pred ich pučaním. Od konca mája, po úživnom žere, samičky nahryznú stopku plodov mladých čerešní a sliviek a následne do nich kladú vajíčka. Samičky do jedného plodu kladú iba jedno vajíčko a to až do konca júla. Takto napadnuté plody opadávajú, vädnú a nakoniec hnijú. Vývin larvy v opadaných plodoch trvá asi 3 až 5 týždňov. Dorastené larvy opúšťajú plody a kuklia sa plytko v pôde alebo v jadrách plodov. Toto štádium škodcu trvá niekoľko týždňov.

Ochrana proti nosánikovy slivkovému

Na jar alebo na jeseň možno odporučiť striasať a ničiť imága škodcu.

Z prípravkov na ochranu rastlín sú v súčasnom období povolené:

Decis EW 50 (účinná látka deltamethrin s ochrannou lehotou 7 dní)

Decis Protech (účinná látka deltamethrin s ochrannou lehotou 28 dní)

Proti nosánikom je účinný aj prípravok NeemAzal T/S. Je to olejnatý rastlinný extrakt vyrobený zo semien tropickej rastliny Azadirachta indica. Účinkuje tiež proti voškám, mínerkám, strapkám, moliciam, roztočcom, piliarkam, vrtivke čerešňovej a podkopáčikom, takže prakticky proti väčšine cicavého a žravého hmyzu škodiaceho na ovocných drevinách. Zasiahnuté škodce priamo neuhynú, ale zastavujú svoju požerovú aktivitu a o niekoľko dní uhynú od hladu.