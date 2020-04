Ovocným drevinám karanténu nenariadite! Preto nezabudnite na ich aktuálnu ochranu

Teplé aprílové dni lákajú do prírody nielen ľudí uväznených v dobrovoľnej karanténe, ale prajú aj škodcom a chorobám ovocných drevín. Tie do izolácie dať nedokážeme, preto je potrebné namiešať postrek a vyraziť do záhrady. Aspoň vám ľahšie prejdú dni počas zákazu vychádzania.