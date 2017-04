Plastové nádoby zatočia so škodcami aj otravným hmyzom

Pasca na slimáky

Zašli ste do záhrady, aby ste skontrolovali hriadky čerstvo vysadenej zeleniny, a s hrôzou ste zistili, že ich napadli slimáky. Nestrachujte sa zbytočne, lebo situácia nie je beznádejná. Votrelcov ľahko odoženiete nasledujúcim spôsobom. Pri každej sadenici vyhĺbte jamku vo veľkosti plastovej nádoby napríklad od horčice a tú potom vložte do priehlbiny tak, aby jej okraj bol zarovno so zeminou. Nalejte do nej pivo alebo slanú vodu a dookola poukladajte kúsky zemiakov. Návnada priláka slimáky. Tie napadajú dnu, ale von sa už nedostanú.

Zastavte nájazd mravcom

Vidíte, ako mravce pochodujú po nohe záhradného stola a ďalej na dosku, kde je rozložené jedlo, ale neviete si s nimi poradiť. Pritom existuje jednoduchý spôsob, ako mravčí pochod zastaviť. Nohy stola postavte do plastových nádob s vodou. Takúto prekážku mravce určite neprekonajú.

Preč s nebezpečnými osami

Osy lietajú nebezpečne blízko. Pobyt s dieťaťom na pieskovisku za domom sa teda môže skončiť plačom. Zájdite do kuchyne, vezmite prázdnu plastovú nádobu napríklad od džemu, nalejte do nej osladenú vodu a do viečka vyrežte otvor. Osy vletia do nádoby za sladkou potravou a utopia sa.

