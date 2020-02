Vážny škodca zimného cesnaku! Nenechajte si zničiť úrodu

Larvy najskôr poškodzujú základ najmladšieho centrálneho listu, ktorý žltne a stáča sa, pričom sa veľmi ľahko vyťahuje z rastliny. Neskôr sa spúšťajú dolu stonkou, ktorá mäkne až do cibule, ktorá zahníva.

Nálety fúzaviek cesnakových môžu trvať až do apríla

Fuzávka cesnaková (Suillia lurida) je hnedá, 8 až 10 mm dlhá mucha so sivohnedými priezračnými krídlami s dvomi priečnymi tmavohnedými pásikmi. Prezimuje v štádiu imága. Aktivuje sa skoro na jar a nálet trvá až do apríla.

Samičky kladú vajíčka na rastliny alebo na pôdu v ich blízkosti už vo februári, aj keď je porast cesnaku prekrytý snehom, teploty vzduchu sú okolo 0 °C a teploty pôdy pod nulou. Rastliny majú zvyčajne vyvinuté 2 až 3 listy.

Pri teplotách okolo 7 °C sa larvy o dva týždne vyliahnu a zavrtávajú sa medzi listy cesnaku, následne prenikajú do cibule. V jednej rastline sa vždy vyvíja len jedna larva. Masové liahnutie je typické pre marec, vývoj lariev trvá 25 až 35 dní. Dospelé larvy odchádzajú do pôdy, kde sa kuklia. Štádium kukly trvá mesiac a vyletené imága v júni prechádzajú do diapauzy. Škodca má za rok jednu generáciu.

Pravidlá ochrany rastlín

Z preventívnych agrotechnických opatrení sa škody môžu znížiť skorou výsadbou na jeseň, pretože väčšie rastliny sú odolnejšie. Podobne neskorá výsadba na jar môže výrazne znížiť napadnutie rastlín.

Cesnak sa odporúča pestovať čo najďalej od vlaňajších plôch. Jarné odrody vysádzané na jar fúzavka cesnaková nenapadá.

