5 dôležitých krokov na úspech s paprikou z priesad

Paprika určená do skleníka je už dávno na svojom mieste. Momentálne však nastáva vhodný čas na výsadbu priesad do voľnej pôdy, hoci si treba počkať na oteplenie. Tí z vás, ktorí nakupujú priesady na trhoch, pozorne si ich obzrite. Nemali by byť vytiahnuté, listy majú mať sýto zelenú farbu a založené aj kvetné puky, prípadne jeden plôdik. Pri výbere odrôd si u predávajúcich zistite či sú vhodné na pestovanie pod holým nebom alebo sa im viac darí v skleníku. Mnohí predajcovia totiž kupujú osivá v zahraničí a produkujú priesady vo veľkom. Môže sa stať, že majú aj iné menej bežné no pestovateľsky zaujímavejšie odrody.

1. Rozhoduje dátum výsadby

Ideálna je druhá polovica mája a už vopred pripravená pôda. Nezabúdajte na dodržanie sledu plodín. Paprika sa sadí do sponu 50 - 60 x 30 - 50 cm. Neskorší termín výsadby odďaľuje kvitnutie a dozrievanie plodov.

2. Kvalitná pôda nadovšetko

Správne pripravená pôda pre plodiny patriace do prvej trate, kam patrí aj paprika je vyhnojenie maštaľným hnojom. V súčasnosti je však náročné sa dostať k čerstvému, preto je vhodná alternatíva granulovaný maštaľný hnoj. Predáva sa vo veľkých vreciach, a pritom ho stačí použiť málo. Nemajte však obavy je ideálny aj do nádob k letničkám na balkón. Rastú po jeho aplikácii ako huby po daždi.

3. Kedy začať s prihnojovaním

Priesady veľmi dobre reagujú na prihnojovanie dusíkom. Potrebná polovičná dávka z celkovej potreby dusíka sa odporúča aplikovať vo forme síranu amónneho približne 14 dní pred vysádzaním, druhá polovica v liadkovej forme počas vegetácie.

4. Voda nesmie chýbať

Pravidelná závlaha a prekyprenie pôdy je dôležité na lepšie zapracovanie hnojív do pôdy. Obzvlášť je to vhodný spôsob na to ako dostať dusík vo forme liadku do hlbšej vrstvy pôdy v oblasti koreňov. Mimo toho podporíte rast a tvorbu plodov. Rastliny zavlažujte v ranných hodinách, keď je pôda chladnejšia. Teplota závlahovej vody v porovnaní s teplotou pôdy by nemala byť nižšia o viac ako 5 ºC.

5. Pravidelná kontrola škodcov

Medzi najčastejších škodcov patria vošky, ktoré škodia cicaním rastlinných štiav, ale sú aj prenášačmi vírusových ochorení. Proti voškám môžete použiť viacero prípravkov, ako napríklad Neemazal TS, Karate Zeon 5CS, Decis Protech, Aphipar. Postrek treba vykonať čo najskôr po zistení vošiek. Druhá významná skupina škodcov sú molice, škodiace podobne ako vošky znečisťovaním rastlín medovicou a prenosom vírusových chorôb. Proti moliciam je účinný prípravok Limonica, Delphibug, Vošky- Molice Stop, Pásavka Stop. Na zistenie ich prítomnosti môžete použiť aj žlté lepové doštičky.

