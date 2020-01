8 typov paprík, ktoré musíte v novej sezóne vyskúšať + super odrody do vašej záhrady

Holandský čitateľ by sa asi čudoval, prečo sa zmieňujeme aj o iných ako o kvadratických paprikách. Američania by sa zase pýtali, prečo sme zabudli na typ Jalapeno. Mexičania a Indovia by nechápali, prečo venujeme pozornosť sladkým paprikám, veď paprika predsa musí páliť, pokiaľ možno čo najviac. Slovné spojenie iný kraj, iný mrav, platí pre papriky dvojnásobne. Odrôd a jednotlivých typov paprík je mnoho, no my sme pre vás vybrali kvadratické papriky, kapie, ihlanovité papriky maďarského typu a menej pestované zaujímavé typy.

Najskôr však zistite, či poznáte rozdiel. Viete, čo je to technická a čo botanická zrelosť paprík?

Technická zrelosť je štádium, v ktorom sa plody bežne zberajú – väčšinou je charakteristická žltozelenou, zelenou alebo smotanovobielou farbou plodu. Plody paprík „nepodtrhnite“, zberajte ich až vtedy, keď sú úplne narastené a naliate.

Botanická zrelosť je charakterizovaná fyziologicky zrelými semenami, plody majú väčšinou červenú alebo oranžovú farbu. Všeobecne rýchlejšie dozrievajú všetky kapie, veľmi pomaly napríklad odroda ‘Amy’.