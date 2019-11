9 najlepších tipov na jesenné práce v záhrade, ktoré nepočkajú

1. Vyčistite trávnik

Na pomoc si vezmite špeciálne hrable na trávnik. Pohrabte na kopu lístie, vetvičky aj väčšie konáre. Okrem trávnika vyčistite od lístia aj okrasné záhony. Snažte sa to robiť poctivo, aby v záhrade ostalo čo najmenej odpadu. Uprataním pomôžete trávniku absorbovať posledné lúče slnka a zohriať sa. Väčšie vetvičky pozbierajte a použite ich napríklad ako raždie na založenie ohňa v krbe, alebo na dekorovanie.

2. Zrežte druhy, ktoré to potrebujú

Jeseň ponúka možnosti ako pomôcť okrasným, ale aj ovocným druhom nabrať silu do novej sezóny. Neotáľajte preto a vezmite do ruky nožnice. Na okrasných rastlinách zrežte odkvitnuté kvety a súkvetia. Z krov a polokrov odstráňte iba vyschnuté alebo poškodené konáre a výhonky.

3. Ideálny čas na delenie rastlín

Trvalky okrem mierneho rezu môžete na jeseň po odkvitnutí aj množiť jednoduchým delením trsov materských rastlín. Postačí vám k tomu ostré náradie, najlepšie rýľ. V prípade menších okrasných tráv či rastlín s húževnatou hľuzou budete potrebovať ostrý nôž, aby delenie prebehlo čo najľahšie.

4. Ochráňte ruže

Kráľovná kvetov je na zimu veľmi citlivá. Hoci sa správanie počasia mení, aj tak je pokročilý dátum, ktorý treba rešpektovať. Preto stromčekovým ružiam obaľte korunky napríklad jutovým vrecom, ktorého vnútro vyplňte slamou. Kríčkové ruže nakopcujte tak, aby ste im ochránili miesto štepenia pred mrazom.

5. Sezóna v zeleninovej záhrade nekončí

Okrem povinného upratovania pozberových zvyškov na hriadkach, môžete v záhrade ešte vždy čo to pestovať. Tak napríklad na hriadkach ostávajú mrazuvzdorné druhy zeleniny ako je kel ružičkový alebo pór, ktorý treba mimochodom nakopcovať. Pokiaľ ste začiatkom jesene siali cibuľu, pažítku či špenát, tak už určite majú listy a určite je v ich okolí aj dosť veľa buriny, ktorú vyplejte, aby mladé rastlinky neobťažovala. Do nádob naplnených zeminou zo záhrady môžete vysievať žeruchu či kôpor.

6. Bylinky z parapetu

Chabé svetelné podmienky nám nedovoľujú pestovať v záhrade, ale priestory nášho bytu nám dávajú možnosti aspoň trochu sa zásobiť vitamínmi zo zelenej vňate. Na parapete môžete pestovať napríklad pažítku, ktorú si do nádoby presadíte zo záhrady. Rovnako sa dá dovnútra presťahovať petržlen. Vo vnútri ich umiestnite na okno, cez ktoré dopadá počas chladných dní najviac svetla do miestnosti. Dbajte o pravidelnú, ale nie prehnanú zálievku, nech rastlinu netrpia nedostatkom vlahy.

7. Ešte vždy ich smiete vysadiť

Záhradné centrá sa pomaly pripravujú na zimu, ale pokiaľ nemrzne, viete si v nich zaobstarať trvalky. Mali by ste však poznať ich nároky na svetlo, aby ste im vybrali naozaj vhodné miesto. Inak by mohlo počas sezóny prísť sklamanie.

8. Nastielajte čo sa dá

Ako sme už spomínali, použiteľné je opadané lístie. Avšak pokiaľ ho nemáte, siahnite po drvenej kôre,ktorú bežne dostanete kúpiť v záhradných centrách. Použiť môžete aj slamu. Čo sa lístia týka, treba ho zaťažiť, aby ho vietor len tak nerozptýlil po celej záhrade. Vhodná je na to čečina. Nastielať sa dá aj kartónovými škatuľami, ktoré ste zbavili lepiacej pásky.

9. Postarajte sa o nábytok

Záhradný nábytok potrebuje na konci sezóny vašu pozornosť. Plastové stoly a stoličky v mrazoch doslova trpia. Nízke teploty tento materiál oslabujú v dôsledku čoho sa stáva krehký a lámavý. Ani drevo, teak či kov by nemali ostať vonku. Rovnako to nie je vhodné ani pre rozličné vankúšiky a podušky. Tie treba oprať na šetrnom programe, usušiť a odložiť. Nábytok utrite, pokiaľ sa dá zložte a schovajte do pivnice.

