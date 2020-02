Baklažánom sa u nás darí! Takto si vypestujete silné priesady

Dôležitá teplota

Už koncom januára môžete pomaly začať s vysievaním osiva do misiek s vlhkou zeminou. Čas však máte aj počas celého februára a začiatkom marca.

Výsev treba zakryť priehľadnou fóliou a udržiavať v teple. Semená klíčia pri teplote 22 až 26 °C a už po 7 až 14 dňoch od siatia sa začínajú objavovať drobné rastlinky.

Doprajte im svetlo

Keď budú mať 2 až 3 pravé listy, fóliu odoberte a po jednej ich prepikírujte do zakoreňovačov. Ďalej ich pestujte na svetlom mieste, podľa možnosti bez priameho slnka. Pravidelne mierne polievajte. Keď sa priesady začnú navzájom dotýkať listami, presaďte ich do väčších črepníkov so substrátom na zeleninu alebo špeciálne na rajčiaky.

Čas výsadby

Do skleníka ich môžete vysádzať od polovice apríla, odrody vhodné na poľné pestovanie musia počkať minimálne do polovice mája, aby na záhone nezmrzli.

