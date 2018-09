Chren je úžasný liek, vyskúšajte ho!

Ak vám nerastie v záhrade, vyberte sa do prírody. Čas na zber máte až do novembra. Najčastejšie ho nájdete rásť v blízkosti potokov a v priekopách. Musíte si však so sebou zobrať pevnejšiu a dlhšiu lopatku. Najmä v zime oceníte jeho liečivé účinky.