Chutí vám pak choi? Listovú zeleninu s čudným názvom ľahko dopestujete

Ak ju nepoznáte, môžete to napraviť. Na pultoch predajní sa síce vyskytuje menej často ako jej známejšia príbuzná kapusta pekinská, ale pri troche snahy na ňu určite natrafíte. Je oveľa menšia a netvorí pevné hlávky, ale má voľné listy, ktoré vyrastajú na krátkych hrubých svetlozelených alebo bielych stopkách. Listy sú hladké zelené a v hornej časti zaoblené. Majú veľmi jemnú sladkastú chuť. Jedia sa surové, ale dajú sa tepelne spracovať.

Ako si ju dopestujete

Pre túto kapustu vyberte slnečné stanovište, ale dobre porastie aj v polotieni. Pôda by mala byť ľahká a priepustná, s pH od 5,5 do 6,5. Neodporúča sa jej pestovanie na mieste, kde ste predtým pestovali akýkoľvek druh kapustovej zeleniny. Najlepšie sa jej bude dariť po uhorkách.

Semienka môžete vysievať priamo do voľnej pôdy, najlepšie koncom mája, začiatkom júna. Vysievať sa dajú až do konca júla, prípadne ešte začiatkom augusta. Vysievajte do hĺbky maximálne 1 cm, do riadkov vzdialených 25 až 30 cm. Semená vyklíčia za 10 až 14 dní, pričom teplota by sa mala pohybovať od 15 do 22 °C. Rastliny potom pretrhajte na vzdialenosť 20 cm. Listy sa dajú zberať asi po 50 dňoch. Kapustu, samo-zrejme, podľa potreby zavlažujte a z porastu odstraňujte burinu.

Čo obsahuje

Kapusta čínska obsahuje glukozinoláty, karotenoidy, betakarotén, vápnik, draslík, fos-for, mangán, železo a horčík, vitamín C, ale aj množstvo ďalších vitamínov. Má nízky obsah kalórií, takže je vhodná pri diéte. Známe sú jej liečivé účinky: antioxidačné, antimikrobiálne, zvyšuje imunitu, slúži ako prevencia rakoviny.

