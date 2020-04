Je to jednoduché! Osvojte si tieto rady a konečne sa budete tešiť z kvalitných koreňov PETRŽLENU

1. Výsev

Petržlen sa vysieva na jar - počas marca až apríla. Výsev je priamy, ale dbajte na to, aby boli hriadky pripravené. Pôda by mala byť hlbšie zrýľovaná a najlepšia je hlinito-piesočnatá. Vzdialenosť medzi riadkami by mala byť aspoň 30 cm.

Veľmi dôležitý je výber miesta. Zvoľte také, na ktorom ste aspoň posledné 4 roky nepestovali koreňovú zeleninu. Ideálne je zvoliť miesto po plodovej zelenine.

2. Pamätajte na furokumaríny

Semená petržlenu obsahujú furokumaríny, látky, ktoré bránia klíčeniu buriny. Rastlina si tak zaisťuje životný priestor. V procese klíčenia sa tieto látky postupne odbúravajú, vyžaduje to určitý čas a furokumaríny sú jedným z dôvodov pomalšieho vzchádzania. Preto buďte trpezliví.

3. Pekné korene

Častou starosťou pri pestovaní petržlenu je jeho rozkorenenie. Dôležitú úlohu tu tiež hrá kvalita pôdy, pretože najčastejšie k rozkoreneniu prichádza najmä v ťažkých pôdach. Vyriešiť to môžete tak, že budete siať do hroblí v dvojriadkoch. Podobne ako pri pestovaní zemiakov by mali byť široké asi 50 cm. Do nich vysejte dvojriadok petržlenu vo vzdialenosti asi 3 cm. Tak máte väčšiu šancu, že korene budú pekne rovné.

TIPY na odrody:

‘Alba‘ - Odolná odroda voči chorobám a škodcom. Biele korene má pekne hladké a aromatické.

‘Konika‘ - Odroda vhodná aj do ťažších pôd, keďže má kratšie korene a tie sú veľmi dobre odolné voči rozkoreneniu.

‘Osborne‘ - Výborná odroda na skladovanie. Ponúka veľký a rovný koreň.

