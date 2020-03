Marcové hriadky! Túto zeleninu treba už vysievať či vysádzať

1. Mrkva

Semeno mrkvy klíči už pri teplote 3-4 º C, preto sa vysieva skoro na jar, keď už pôda preschne. Vybrať treba skoré odrody a tie vysiať na záhon čo najskôr. V teplejších oblastiach je to zvyčajne v marci, vo vyšších polohách až v apríli. Stredne skoré a neskoré odrody vysejte v apríli a v máji do hĺbky 1 až 3 cm.

Keď rastliny vzídu, opatrne ich okopte a zjednoťte na vzdialenosť v riadku 2 až 5 cm.

Skorú mrkvu začnite zberať v júni, neskorú do začiatku novembra podrývaním riadkov a ručným vyťahovaním.

Vedeli ste, že...

... mrkva je jedna z mála zelenín, ktorá je výživnejšia varená ako surová.

2. Hrach

Obľúbený hrášok sa pestuje z priamej sejby od polovice marca. Pri teplote 10 °C a vyklíči o 7 až 9 dní.

Vysievajte ho do hĺbky 5 až 6 cm. Riadky by mali byť vzdialené 20 až 30 cm. Po vzídení je vhodná vzdialenosť medzi rastlinami v riadkoch 4 až 5 cm.

Pre sladké plody zvoľte určite hrach cukrový, ktorý na pestovanie nie je náročný. Pamätajte že hrášok má špeciálnu požiadavku - oporu.