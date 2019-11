Milujete kyslú kapustu? Táto rýchlovka z chorvátskej kuchyne vás dostane

Môj priateľ, ktorý sa k nám priženil je rodený Chorvát. Každé leto trávi vo svojej reštaurácii na pláži, kde pripravuje dobroty pre turistov. Nedávno nás pozval na večeru, vraj tradičnú a veľmi rýchlu. Mám veľmi rada kyslú kapustu na rozličné spôsoby, okrem zdravotných benefitov, ktoré zaručene táto lahôdka má, ponúka aj všakovaké recepty, ktoré zasýtia. A dokonca sú fajn aj na udržanie štíhlej línie.

Rýchly obed z panvice

kyslá kapusta

klobása

slanina

sterilizovaná červená fazuľa

Postup:

Presné množstvá jednotlivých ingrediencií sú na vás. Ja som použila jeden kilogram kyslej kapusty, ktorú som premyla. Nemá totiž ostať úplne kyslá. Na panvici nechala opiecť nadrobno nakrájanú slaninu (podobne ako na bryndzové halušky). Následne som na masť so slaninou pridala opláchnutú kapustu a klobásu nakrájanú na kolieska (jednu väčšiu nožičku). Všetko som premiešala a nechala chvíľku dusiť. Následne som prisypala opláchnutú sterilizovanú fazuľu (jednu konzervu). Môže sa pridať ešte mleté čierne korenie a soľ na zvýraznenie chutí, ale tu treba postupovať opatrne a nič nepreháňať. Keď sa to všetko spolu podusí (bez podlievania), odstavím a je hotovo. V Chorvátsku túto dobrotu ešte vo finále zapekajú v rúre, ale podľa to vôbec nie je potrebné. Kto by tak však urobil, možno by som ja osobne odporučila jedlo pred zapečením zaliať smotanou, či už sladkou alebo kyslou. Ako príloha je vhodné pečivo, no v prípade večere to postačí i bez neho.

