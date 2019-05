Obľúbená plodina našich babičiek! Pestujte aj dnes zdravú kvaku

Kvaka (Brassica napobrassica) je koreňová zelenina s chuťou, ktorá môže pripomínať kaleráb. Je nenáročná a plná prospešných látok. Býva bielej, žltej či fialovej farby. Na jedlo sa používajú listy a koreň. Dá sa pripravovať podobne ako zemiaky (hranolky, kaša). Pripravíte z nej prílohy, polievky či dezerty. Mladé buľvičky môžete konzumovať celé podobne ako reďkovku.

Ako na to?

Osivo kvaky vysievajte priamo na pripravený záhon do riadkov v apríli, alebo si v marci začnite predpestovávať priesady, ktoré vysadíte v máji. Optimálny spon je 40 x 30 cm. V osevnom postupe ju zaraďte do druhej trate po rastlinách hnojených maštaľným hnojom, ako sú rajčiaky či uhorky.

Keďže buľva kvaky zakoreňuje len veľmi plytko a hlava je často vyššie nad povrchom pôdy, osvedčilo sa jej prihŕňanie zeminou. Počas vegetácie je dôležité záhon pravidelne okopávať a pri dlhšie trvajúcom suchu zavlažovať.

Využite výhodu, ktorú ponúka

Kvaka je ideálna zelenina do chladnejších podhorských a horských oblastí. Mrazuvzdornosť kvaky až do -10 °C umožňuje posunúť čas vysievania alebo vysádzania až o mesiac, a tak úrodu zberať postupne do neskorej jesene. Ak si chcete buľvy kvaky uskladniť na zimu, so zberom počkajte až do času tesne pred príchodom prvých silnejších mrazov, čo býva niekedy koncom novembra až začiatkom decembra.

Pri zbere buďte opatrní, aby ste buľvy nepoškodili, pretože poškodené plody rýchlo začínajú hniť.

Kvaka pre zdravie

Obsahuje vitamíny A, C, B, E a minerálne látky ako vápnik, horčík, fosfor, draslík, mangán a ďalšie. Celkovo je však prospešná pre obranyschopnosť organizmu. Podporuje trávenie aj metabolizmus. Má močopudné účinky, takže prečisťuje obličky aj močové cesty.

Čítajte tiež: