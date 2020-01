Príroda sama nám ponúka vlastné zdroje na to, aby sme i v záhrade docielili to čo potrebujeme a to bez použitia všakovakých chemikálií. Kto by si pomyslel, že jeden obyčajný ocot dokáže malé zázraky vedúce k veľkým úspechom.

Zvyšuje kyslosť pôdy

Riedená kyseliny octový znižuje hodnotu pH pôdy, čiže ju okysľuje. Zrieďte jednu šálku octu so štyrmi litrami vody a máte zálievku vhodnú k azalkám a rododendronom.