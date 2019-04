Odolný a bohatý na vitamíny! Vysievajte ružičkový kel

Ružičkový kel patrí medzi hlúboviny náročnejšie na výživu, preto sa v osevnom postupe pestuje v prvej trati, teda na záhone po výdatnom vyhnojení pôdy maštaľným hnojom alebo kompostom. Ružičky sa tvoria v pazuchách listov rozmiestnených po celej dĺžke hlúba. Dorastajú do veľkosti 2 až 4 cm a na jednej rastline ich môže byť 20 až 60.

Kedy vysievať?

Pôda pre ružičkový kel by mala byť dobre zásobená živinami, keďže ide o plodinu prvej trati. Osivo sa vysieva v apríli do pareniska alebo v teplejších lokalitách na záhon. Od júna do júla sa priesady vysádzajú do sponu 50 × 70 cm. Vysaďte ich aspoň o 2 cm hlbšie, ako pôvodne rástli.

Starostlivosť

Začiatkom leta sa konečne začína predlžovať hlúb a vyrastajú aj silné modrozelené listy. Úplnú výšku a šírku dosiahne rastlina až v plnom lete. Koncom augusta sa odporúča zaštipnúť vrchol rastliny, aby sa podporila tvorba ružičiek v pazuchách listov. Nové odrody nevyžadujú tento úkon, dokonca ani zrezávanie listov na podporu tvorby ružičiek. Listy z nich totiž opadávajú postupne a ružičky sa tvoria rovnomerne.

Zber

Väčšinou sa úroda zberá na jeseň. Zvyčajne v období od októbra. Ak vysadíte neskoré odrody, môžete si zdravý ružičkový kel dopriať aj počas zimných mesiacov. Zelenina je totiž odolná voči mrazom a znesie aj teploty do -17 °C.

Ružičky sa zberajú podľa odrody, keď dosiahnu priemer aspoň 1,5 cm. Dlhodobé skladovanie neznesú, takže ich zberajte priebežne podľa potreby. Rýchlo vädnú a strácajú kvalitu.

Ak ich však pozberáte aj s hlúbom, vydržia dlhšie. Pomerne krátky čas môžete ružičky uchovávať v chladničke.

Pre zdravie

Je bohatý na vitamín C, čo je výborné pre podporu imunitného systému. Obsahuje tiež vitamíny A, B1, B2 a vitamín E. Taktiež veľké množstvo minerálnych látok napríklad draslík či síru. Ak je pripravovaný na pare pomáha znižovať cholesterol. Zelenina pomáha pri detoxikácii a pri snahe schudnúť.Okrem toho je tiež dobrou prevenciou proti rakovine hrubého čreva.

Tipy na odrody

‘Lunet F1’

Stredne skorá odroda ružičkového kelu vysokého vzrastu. Rastlina je pevná, s nadpriemerným nasadzovaním pomerne veľkých tmavozelených ružičiek. Vegetačné obdobie od sejby po zber je 210 dní.

‘Rosella F1’

Je poloskorá, stredne vysoká odroda so silno olistenými rastlinami a mohutnou vrcholovou ružicou. Ružičky sú veľmi pevné, na reze žlté, s dlhším a silnejším vnútorným hlúbom. Vegetačné obdobie od sejby po zber je 187 dní, pričom prvýkrát ich možno zberať už v októbri.

‘Red ball’

Odroda má krásne fialovočervené ružičky