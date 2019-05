Pestujeme fazuľu! Chutné struky pre zdravie aj pre lepšiu pôdu

Nielenže sa vďaka hrčkotvorným baktériám zvýši v pôde obsah dusíka, ale hlboké korene ju tiež prekypria a veľká listová plocha zasa ochráni jej povrch.

Poznáme dva typy fazule záhradnej – kríčková a tyčová. Tyčová potrebuje pri raste oporu, ktorú treba zhotoviť ešte pred sejbou. Výhoda je, že struky dozrievajú postupne a zber trvá niekoľko týždňov. Navyše má aj estetickú hodnotu – rýchlo rastie a môžete ju použiť na predelenie alebo zakrytie menej vzhľadných miest v záhrade. Ako jedna z mála druhov zeleniny znesie aj polotieň, preto sa pestuje aj vo vinohradoch alebo pod korunami stromov.

Kríčkový typ sa pestuje jednoduchšie, pretože nepotrebuje oporu a semienka stačí vysiať na záhon. Navyše má kratšie vegetačné obdobie a prináša lepšiu úrodu. Struky však dozrievajú naraz a ich možnosť skladovania je veľmi obmedzená. V chladničke vydržia len niekoľko dní, preto sa pripravte, že budete musieť celú úrodu rýchlo spracovať alebo zamraziť. Zber si však môžete predĺžiť postupným vysievaním až do polovice júna.

Príprava pôdy a vysievanie

Fazuľa je teplomilná zelenina, preto s jej pestovaním počkajte, keď teplota pôdy neklesne pod 10 °C, čo býva obyčajne v máji. Nevyžaduje priame hnojenie organickými hnojivami, pestuje sa v druhej až tretej trati. Zaujímavé je, že pri fazuli vyšší obsah dusíka neznižuje aktivitu hrčkotvorných baktérií.

Dusík z pôdy využíva nielen v počiatočnej fáze rastu, ale aj v priebehu vegetácie. Pôda by mala mať neutrálne alebo mierne zásadité pH. Na kyslej, premokrenej alebo silno zaburinenej pôde zle rastie a dosahuje iba nízku úrodu. Pôdu preto pred vysievaním dobre prekyprite a pripravte. Kríčkovú fazuľu môžete vysievať do hniezd po tri až štyri semená na vzdialenosť 25 až 30 cm a do hĺbky 4 až 7 cm. Tyčovú fazuľu vysievajte 6 až 8 cm hlboko, po šesť až osem semien na vzdialenosť 60 až 80 cm, prípadne vysievanie prispôsobte pripravenej konštrukcii. Vzchádzanie urýchlite, keď semená deň pred vysievaním namočíte do vody.

Ošetrovanie počas vegetácie

Zavlažovaniu sa pri pestovaní fazule nevyhnete. Najvyššie nároky má na začiatku rastu, v čase kvitnutia a nasadzovania plodov. Odburiňujte a kyprite pôdu iba na začiatku vegetácie, pretože neskoršie zásahy do porastu spôsobujú opadávanie kvetov a zhoršenie zdravotného stavu rastlín. V čase kvitnutia môžete porast pohnojiť liadkom vápenatým. Struky zberajte vtedy, keď sú semená ešte mäkké.

Nezabudnite!

- Fazuľa záhradná je určená na pestovanie zelených strukov a fazuľa poľná na dopestovanie semien. Nároky a spôsob pestovania sú rovnaké, líšia sa v kvalite plodov, semien a čase zberu.

- Ak pestujete fazuľu s odstupom troch až štyroch rokov, znížite výskyt chorôb a škodcov.

- Surové struky sú jedovaté, ale nežiaduce látky sa varením strácajú.

- Vhodnými susedmi sú jahody, reďkovka, rajčiaky a špenát, nevhodnými cesnak, cibuľa, hrach a pór.

