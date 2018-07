Pestujeme zemiaky: Rady a tipy pre bohatú úrodu aj proti škodcom

V horských oblastiach Ánd, odkiaľ pôvodne zemiaky pochádzajú, poľnohospodári ešte dnes kultivujú vyše 400 odrôd, ktoré sa od seba líšia nielen farbou kvetov a hľúz, ale i rozličnou chuťou.

Vďaka pestrej palete skorých, stredne skorých a neskorých odrôd môže vaša úžitková záhrada získať na rozmanitosti a zároveň ňou znížite riziko neúrody spôsobenej škodcami a chorobami (pásavka zemiaková alebo chrastavitosť zemiakov). Často sa vyskytujúcej plesni sa dá takisto predísť, a to čo najskorším termínom výsadby.

Predklíčenie zemiakov

Predklíčením zemiakov docielite obzvlášť odolné rastliny. Stačí, keď zdravé sadbové zemiaky bez poškodenia či fľakov vložíte do plytkej debničky alebo do papierového obalu z vajíčok a umiestnite na svetlé, nie však slnečné miesto s teplotou okolo 10 až 15 °C. V takýchto podmienkach sa zakrátko vytvoria krátke silné výhonky. Ruky preč od hľúz, ktoré vytvoria len tenké bledé výhonky! Predklíčené zemiaky sa sadia od apríla do záhona s priepustnou pôdou obohatenou o kompost a bohatou na živiny. Najlepšie, ak si pôdu na výsadbu zemiakov pripravíte dva týždne vopred.

Starostlivosť

Ak usporiadate riadky v záhone v smere východ – západ vo vzdialenosti 60 až 70 cm, pôda sa rýchlejšie zohreje a skôr vyschne. Na začiatku tvorby hľúz vyžadujú zemiaky veľa vody. V období sucha im doprajte najmä ráno výdatnú zálievku, aby pôda do večera znovu vyschla. Nikdy nepolievajte listy, inak hrozí hubová infekcia.

Nové zemiaky

Nové zemiaky budú pripravené na zber v prvej polovici júna. Počkajte, až hľuzy dosiahnu vhodnú veľkosť kuchynského spracovania a následné zbery uskutočňujte podľa potreby.

Zemiaky vyberajte spod zeme pomocou vidiel tak, že nimi zľahka nadvihnete vrchnú zelenú časť. Zemiaky spotrebujte čo najskôr. Na rozdiel od uskladniteľných neskorých odrôd, ktoré majú hrubšiu ochrannú šupku, skoré odrody pre tenkú šupku rýchlo zvráskavejú a strácajú mandľovú príchuť.

Pozor na škodce

Pásavka zemiaková kladie oranžovočervené vajíčka už od mája zo spodnej strany listov. Ak začnete zbierať tieto hniezda vajíčok, larvy či chrobáky včas, môžete do väčšej miery zabrániť veľkým škodám aj bez použitia chémie. V biozáhradách bojujú záhradkári s týmito škodcami tak, že medzi zemiaky alebo po okrajoch záhonov vysadia facéliu.

Drôtovce nahlodávajú koreňe vňatí a vyžierajú diery v hľuzách, čím výrazne zhoršujú kvalitu zemiakov. Ekologické opatrenia: Nehnojte pôdu pred výsadbou čerstvým hnojom a ako návnadu nastražte počas mesiaca júl a august napoly prekrojené zemiaky rozkrojenou stranou dolu alebo urobte postrek sladkou vodou. Cieľom je dostať drôtovca z pôdy von, kde má množstvo prírodných nepriateľov.

