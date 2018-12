Plné zdravia! Pestovať topinambury sa naozaj oplatí

Slnečnica hľuznatá pochádza zo Severnej Ameriky, kde ju poznali a využívali Indiáni. V 16. alebo v 17. storočí sa rozšírila do Európy. Je to nenáročná rastlina, ktorá dokáže rásť takmer všade. Dorastá do výšky aj 5 m a kvitne žltými dekoratívnymi kvetmi. Dôležitá je jej podzemná hľuzovitá časť, ktorá pripomína kríženca zemiaku a ďumbiera – topinambur.