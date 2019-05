Rady a tipy! Vysievanie a vysádzanie priesad pre začiatočníkov

Jednotlivé zeleninové druhy, ktoré sa chytáte pestovať, pochádzajú z rôznych klimatických pásiem. Tie, ktoré majú pôvod u nás alebo v oblastiach s približne rovnakou zemepisnou šírkou, a teda aj s podobnými teplotami a dĺžkou vegetácie, môžete vysievať priamo na záhon. Patrí sem napríklad mrkva, petržlen, hrach alebo cibuľa. Osivo klíči už pri nižších teplotách, preto ho môžete uložiť na hriadku už v marci alebo v apríli.

Druhy pôvodom z trópov alebo zo subtrópov by ste rovnako mohli siať priamo na záhon, ale až v čase, keď je teplota vzduchu a pôdy na ich klíčenie dostatočná, obyčajne v druhej polovici mája. Naša vegetácia by však pre ne bola príliš krátka. Preto treba predpestovať sadenice a vegetáciu umelo posunúť do jarných, prípadne zimných mesiacov. Takto treba pristupovať napríklad k zeleru, paprike, rajčiakom, baklažánom.

Tretia skupina zeleniny rovnako vyžaduje na klíčenie vyššie teploty, jej vegetácia je však oveľa kratšia, preto osivo môžete siať priamo na hriadky v čase, keď je teplota pôdy vyššia (fazuľa, uhorky, tekvice, kukurica cukrová).

Hoci sa zdá toto rozdelenie zeleninových druhov celkom jasné, môžu sa vyskytnúť isté nejasnosti. Jedni záhradkári si myslia, že uhorky a tekvice je lepšie siať priamo na hriadku, druhí nedajú dopustiť na predpestovanie priesad. Niektoré pravidlá si môžete ľubovoľne upraviť podľa svojich overených postupov. Aj pri pestovaní zeleniny je predsa priestor na inovatívne postupy.

Sejba osiva

Pri príprave hriadok na siatie osiva sa držte pravidla, že čím jemnejšie semená vysievate, tým lepšie musíte pripraviť výsevné lôžko. Hrach alebo fazuľa znesú i mierne hrudkovitú pôdu, naopak, majorán siaty takzvane do štipiek vyžaduje pôdu skutočne jemne spracovanú.

Vlaha potrebná na vyklíčenie môže prísť zhora (polievanie, dážď) alebo zospodu – kapilárnou vzlínavosťou. Spodná vlaha je istejšia, snažte sa preto siať do vlhkej pôdy tak, aby ste túto kapilárnu vzlínavosť udržali. Jemné utuženie zeminy (hrabľami, doskou, valcom) po vysiatí je užitočné, vždy však v závislosti od aktuálnej vlhkosti pôdy.

Väčšinu druhov zeleniny môžete siať do riadkov. Ich vzájomnú vzdialenosť zvoľte podľa vzrastu rastlín a spôsobu obrábania hriadky. Ak napríklad používate plečku s nožom širokým 30 cm, výhodné je mať riadky od seba vzdialené 40 cm.

Napríklad tekvice môžete siať do hniezd po pár semienkach a po vyklíčení ich jednotiť.

Ak si chcete semená uhoriek predklíčiť vo vlhkej handričke tak, ako to robili naše babičky, nezabudnite, že ich hneď potom musíte vysiať do vlhkej pôdy. Nemôžu zaschnúť. Morené osivo uhoriek však predkličovať neodporúčame.

Už žiadna pokrútená mrkva

Na ťažších pôdach býva častým problémom nežiaduce rozkorenenie mrkvy a petržlenu. Keď sa meristém koreňovej špičky dostane na nepriepustné podložie alebo do pôdnej vrstvy s nedostatkom kyslíka, poškodí sa, čo vedie k deformácii rastového vrcholu koreňa a k jeho rozkoreneniu. Na získanie kvalitných koreňov v takýchto pôdnych podmienkach preto sejte do hroblí. Pripravíte si ich tak, ako keď nakopcujete zemiaky. Mali by byť široké 50 až 60 cm, s rovnou hornou časťou. Do takto pripravených hroblí vysejte riadok alebo dvojriadok mrkvy či petržlenu vo vzdialenosti 2,5 až 3 cm. Korene budú krajšie, vyrovnanejšie a zber výrazne ľahší.

Vysádzanie priesad

V nedávnej minulosti sa priesady pestovali výhradne v debničkách a vysádzali ako takzvaná trhaná voľnokorenná sadba. Dnes sa už väčšina predpestuje v črepníkoch, téglikoch alebo v zakoreňovačoch. Vysádzanie takýchto priesad je šetrnejšie, nedochádza k výraznému narušeniu koreňov, rastliny sa rýchlejšie ujmú a plynule pokračujú v raste.

Priesada pripravená na sadenie by mala byť dobre prekorenená, po vybratí zo zakoreňovača sa koreňový bal nesmie rozpadať. Špičky korienkov musia byť biele, zahnednutie je znakom zahnívania.

Pred vysádzaním rastliny dobre polejte. Najlepšie niekoľkokrát, aby bol koreňový bal dokonale nasiaknutý vodou a bez suchých miest. Do takejto predvýsadbovej zálievky môžete pridať štartovaciu dávku vodorozpustného hnojiva.

Hoci vo všeobecnosti platí, že priesady by sa mali vysádzať tak hlboko, ako rástli v zakoreňovači, existuje niekoľko výnimiek. Šalát a zeler sú citlivé na príliš hlboké zasadenie. Priesady nesmiete „utopiť“, rastový vrchol (srdiečko) musí zostať nad povrchom pôdy.

Rajčiaky, hlavne ak vám priesady prerastú, môžete vysadiť hlbšie alebo mierne šikmo a pôdou prihrnúť i časť stonky, z ktorej vyrastú adventívne korene. Rajčiaky saďte takzvane na vodu. Vykopte hlbšiu jamku, položte priesadu, do dvoch tretín zasypte zeminou, ktorá môže byť suchá, nalejte vodu a počkajte, kým vsiakne. Vodu dolievajte znova a znova, kým bude zemina okolo koreňov taká mokrá, že voda začne vsakovať len veľmi pomaly. Dosypte zeminu, pritlačte a okolie vysadenej rastliny zasypte vrstvou suchej pôdy. Zabránite tak neproduktívnemu výparu a priesada sa rýchlo ujme. Zopár dní nezalievajte.

Priesady paprík majú zvyčajne už pri vysádzaní založené kvetné púčiky či dokonca polorozkvitnuté kvety. Všetky treba odstrániť, aby sa rastlina dobre ujala a zosilnela. Napriek tomuto postupu sa dočkáte podstatne vyššej úrody, ako keby ste prvé kvety zachovali. Paprikové priesady odporúčame vysádzať po dvoch. Vzájomne si poskytnú oporu a pod ťarchou plodov sa neohýbajú. Ak ich však chcete vyväzovať k opore, saďte po jednej rastline.

Pór je cenený pre čo najdlhší vybielený stvol. Aj preto sa rastliny počas leta prihŕňajú zeminou. Ak priesady navyše vysadíte do rýh, prácu s prihŕňaním si výrazne uľahčíte.

