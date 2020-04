Reďkovka na celú sezónu! Veľký prehľad odrôd aj užitočné tipy

Reďkovka je jednou z najobľúbenejších prvých jarných zelenín. Najčastejšie sa konzumuje čerstvá v surovom stave a jej hlavnou výhodou je, že vďaka krátkej vegetácii, ktorá nepresiahne štyridsať dní, ňou môžete priebežne vypĺňať uvoľnené hriadky po zbere iných plodín. Pri pestovaní však treba vedieť, že je to zelenina druhej trate, a tak neznáša priame hnojenie maštaľným hnojom, no dobre reaguje na kvalitný, správne rozložený kompost.

Prečo jesť reďkovku?

K významným zeleninám z pohľadu zdravia patrí hlavne pre obsah horčičných silíc, ktoré priaznivo pôsobia na trávenie a spolu s inými aromatickými látkami jej dodávajú charakteristickú chuť. Reďkovka ich však primárne tvorí na svoju vlastnú ochranu proti škodcom a nebezpečným mikroorganizmom, pričom veľmi podobne fungujú aj v našom organizme. Reďkovka je tiež bohatým zdrojom kyseliny listovej, selénu, nezanedbateľné je aj množstvo vitamínu C a z minerálnych látok hlavne vápnika, fosforu a železa.

Jar

– S jarným vysievaním treba začať čo najskôr, len čo pôda mierne oschne a už sa nebude lepiť na topánky. Na urovnanú hriadku sejte osivo do riadkov vzdialených 15-20 cm, do hĺbky 1 cm. Po vzídení a vytvorení klíčnych listov, čo bude trvať asi týždeň, rastliny jednoťte na vzdialenosť 3-4 cm.

– Prácu s jednotením vám výrazne uľahčia výsevné pásiky, ktoré však treba po uložení do pôdy naozaj výdatne zaliať, aby sa obal, ktorý bráni semienkam vyklíčiť, rozpustil.

– Jarnú reďkovku môžete siať postupne v týždenných intervaloch približne od marca do apríla, no odrody určené na celoročné pestovanie to pri dostatku vlahy zvládnu aj pri neskorších výsevných termínoch. Ich buľvičky však zbytočne nenechávajte prerásť.

– Ak máte teplé parenisko alebo skleník, prvá sejba bude možná už od polovice februára.

TOP odrody

‘Primara F1’, ‘Vinara F1’, ‘Blanka’, ‘Kvintara F1’, ‘Viola’, ‘Ester’, ‘Faraon’, ‘Lada’, ‘Cherry Belle’, ‘Felicia’, ‘Granát’, ‘Katrena F1’, ‘Prima’, ‘Rampouch’, ‘Saxa 2’, ‘Slavia’