Stopkový zeler: Ako vybieliť odrody so zelenými stonkami?

Momentálne sú žiadané odrody so svetlými stopkami, ale jemnejšie sú tie, ktoré majú zelené stopky. Ak napriek tomu preferujete svetlé stopky, môžete si ich bielením dopestovať aj z odrôd so zelenými stopkami tak, že zeminu okolo nich 2-3 týždne pred zberom nakopcujete motykou. Pri nedostatku svetla sa v stopkách prestáva tvoriť chlorofyl a prihrnuté stopky sa sfarbujú na svetlozeleno až do jemnej žltej farby.

Ako treba pestovať zeler?

Bielenie

Na hĺbku jedného rýľa vykopte jarček a vykopanú zeminu navŕšte po oboch stranách zeleru. Ešte pred prihŕňaním si môžete pomôcť tak, že stopky z celej rastliny rukou stiahnete dohromady a okolo nich omotáte vlnitý kartónový papier tak, aby medzi zemou a papierom nebola medzera. Naopak, listy musia z kartónu trčať. Tak zaručíte, že pôda sa nedostane medzi listové stopky, budete mať jednoduchšiu prácu pri ich príprave v kuchyni.