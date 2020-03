Takto si dopestujete sladký hrášok! 5 základných krokov ku kvalitnej úrode

Samozrejme, prvým krokom k úrode sladkého hrášku ja výber odrody. Osivo by nemalo byť staršie ako tri roky. Tipy na 3 extra sladké odrody hrachu siateho cukrového si môžete pripomenúť v tomto článku

5 rád k pestovaniu:

1. Pôda a teplota

Hrášok sa pestuje z priamej sejby najčastejšie od polovice marca. Ak to však počasie dovolí, tak môžete vysievať čím skôr. Skoro vysiaty hrach menej napádajú škodce. Je pomerne nenáročný na teplotu a klíčiť začína, keď je teplota okolo 5 °C. Pri teplote 10 °C a vyklíči o 7 až 9 dní. Na pôdu je nenáročný, ale pomerne zle znáša vlhké a neprevzdušnené pôdy. Pôda by však mala byť zbavená koreňov a burín. Taktiež pred výsevom musí obschnúť, pretože v mokrej semená mazľavejú.

2. Miesto

Dôležité je pamätať na to, že mu treba striedať plochu a nepestovať ho po sebe. Na to isté miesto je vhodné ho v záhrade vysiať opäť až po 4 až 5 rokoch. Je veľmi vhodnou predplodinou napríklad kapusty.

3. Vysievanie

Hrach vysievajte do riadkov a nie do hniezd. Predídete zbytočnému plytvaniu osivom, ale aj hnilobe a následne nízkej úrode. Riadkový výsev uľahčuje okopávanie a plenie burín.

4. Hĺbka výsevu

Vysievajte ho do hĺbky 5 až 6 cm asi 3- 4 cm od seba. Riadky by mali byť vzdialené 20 až 30 cm, pri skorých odrodách do 60 cm. Po vzídení je vhodná vzdialenosť medzi rastlinami v riadkoch 4 až 5 cm.

Pamätajte že hrášok má špeciálnu požiadavku - oporu. Tú však nepotrebujú odrody do výšky 60 cm, ak sa pestuje v dvojriadkoch v rozostupe 20 cm.

5. Nezabudnite

Podľa počasia hriadky s vysiatym hrachom pravidelne zavlažujte, najmä v čase klíčenia a keď máte piesočnaté pôdy. Výsev je potrebné chrániť pred vtáctvom.

