Tomu sa povie nápad! Zabaví deti, zamestná ruky a ešte budete mať aj úžitok

Nebudete potrebovať nič zložité. Stačí vám nádoba dostatočne hlboká, ideálne asi 50 cm. Na výsadbu použite klasický záhradnícky substrát. Extra sadivo zemiakov nekupujte, aj tak ho už s najvyššou pravdepodobnosťou nezoženiete. Pokojne použite zemiaky, ktoré ste nestihli včas spotrebovať a vytvorili sa na nich klíčky.

Zemiaky, ktoré vidíte v nádobe boli vysadené koncom februára, čo nie je vhodný termín. Preto sme nádobu schovali do skleníka, kde im nebola zima. V apríli je však čas vhodný na výsadbu zemiakov do voľnej pôdy, preto sme sa rozhodli, že vás navnadíme na ich výsadbu do nádoby. Úroda síce nebude tak bohatá ako z veľkej záhrady, ale za skúšku to stojí. Využiť to môžu napríklad tí z vás, ktorí trávia čas v karanténe v paneláku. Takto deťom aspoň na chvíľu zamestnáte ruky aj rozum a niečo sa aj naučia.

Na pestovanie použite nádobu s otvormi na dne. Je to veľmi dôležité, lebo zemiaky nemajú rady príliš mokrú pôdu. Cez otvory prebytočná voda vytečie a zemiaky nezhnijú. Ak takúto nádobu nemáš, popros ocka, aby ti otvory navŕtal.