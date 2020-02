Pôda pod cesnak by mala byť zároveň kyprá a priepustná.Autor: shutterstock.com

1. Vyberte mu vhodné miesto

Cesnaku sa najlepšie darí v tej časti záhrady, kde niekoľko rokov nerástla cibuľová zelenina. Aby poriadne narástol zapracujte do pôdy asi 10 cm vrstvu dobre vyzretého kompostu alebo inej organickej hmoty. Pôda pod cesnak by mala byť zároveň kyprá a priepustná. Vysádzajte do brázd od seba vzdialených asi 15 cm. Najviac mu bude vyhovovať hriadka po hlúbovinách a uhorkách.