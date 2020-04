Uhorky nakladačky nesmú chýbať! Vieme, ako budete mať krajšiu a bohatšiu úrodu

Sú to veľmi teplomilné a svetlomilné rastliny. Od polovice apríla až do začiatku mája nastáva čas na ich výsev. Autor: profimedia.sk

Uhorky nakladačky sa pestujú najmä z priamej sejby. Sú to veľmi teplomilné a svetlomilné rastliny. Od polovice apríla až do začiatku mája nastáva čas na ich výsev. Samozrejme, riaďte sa predpoveďou počasia, pretože Slovensko je členitá krajina. Sú oblasti, kde je už najvyšší čas na sejbu, ale aj také, kde je na to ešte priskoro.

Držte sa pravidla, že pôda by mala mať teplotu okolo 15 °C. Pri takejto teplote semienka vzídu asi za cca 10 dní. Termín však závisí aj od odrody a tie citlivejšie je vhodnejšie vysiať na hriadku, najmä v chladnejších lokalitách, až v polovici mája.

Ako na to?

Na výsev sú ideálne dvojriadky a hustota výsevu - 6 až 8 kusov na meter štvorcový.

Po vysiatí uhoriek je veľmi dobré ochrániť záhon pomocou tunela z bielej netkanej textílie a drôtu. Tunel pomôže udržať teplotu a vlhkosť a ochráni ich aj pred prípadnými výkyvmi počasia. Nezabudnite, že asi po dvoch týždňoch, po vzídení uhoriek je treba textíliu z riadkov odstrániť.

Pre bohatšiu úrodu a krajšie plody

Tajomstvo sa jednoznačne skrýva v opore.

Oplatí sa pestovanie uhoriek na vertikálnej konštrukcii, ktorá zabezpečí väčšiu a kvalitnejšiu úrodu. Rastlinky sa totiž potiahnu pekne do výšky, kde budú mať dostatok vzdušnosti a slnka. Zároveň to zabezpečí aj to, že listy aj plody rastliny rýchlejšie obschnú a tým sa znižuje riziko napadnutia rastlín - plesňou uhorkovou.

Najvhodnejšie je siahnuť po kovovej alebo pevnej plastovej konštrukcii alebo sieti s veľkými okami. Klasikou je aj využitie špagátu a drevených kolíkov. Opora vám zároveň umožní mať lepší prehľad o stave rastliny a šetrí aj priestor. Spodok rastlín môžete nastlať slamou, ktorá pomôže udržať v pôde potrebnú vlhkosť.

Ďalšou neodmysliteľnou výhodou tak potrebnej opory je aj fakt, že uľahčí a zjednoduší zber úrody.

Pozrite si VIDEO, kde je zopár tipov na oporu pre uhorky:

Najprv pestovateľ predstaví uhorky, ktoré rastú vo veľkom kvetináči na rajčiny. Ďalším je opora so sieťou a ďalšie uhorky má vysadené rovno ku kovovému plotu. Nakoniec ukáže aj uhorky, ktoré rastú pri jabloni, ktorá im slúži ako opora.

Zdroj: youtube.com/ Gary Pilarchik (The Rusted Garden)

Čítajte tiež: