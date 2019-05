Úroda zdravej kapusty! V máji vysievajte priamo na záhon poloneskoré a neskoré odrody

Ak ste si nestihli dopestovať priesady skorej kapusty v skleníku, práve teraz v máji to môžete ešte rýchlo napraviť. Na rad totiž prichádzajú jej poloneskoré a neskoré odrody. Kvalitné osivo kapusty hlávkovej môžete vysiať do studeného pareniska, fóliovníka alebo priamo na záhon do voľnej pôdy.