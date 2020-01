Už sa to začína! Skorá jarná zelenina spod skla

Kvalitnú a zdravú úrodu dopestujete len správne pripravenými pestovateľskými podmienkami, ktoré ponúkajú priestory skleníka či pareniska. Skleník je považovaný za spoľahlivý krytý priestor využívaný na rýchlenie zeleniny. Tu môžete vytvoriť rastlinám najlepšie podmienky na rast a vývin bez vplyvu vonkajších podmienok. Podobne je na tom parenisko, ktoré podľa využitia pripravíte ako teplé, poloteplé či studené.

Priestory sú kľúčové

Január je ešte pre zeleninu veľmi studený, i napriek globálnemu otepľovaniu mrazivé noci ani tým najodolnejším semienkam neprospievajú. Preto ak sa rozhodnete pre výsev reďkovky či šalátov, budete potrebovať vykurovaný priestor. Doma za oknom na parapete to však ideálne nebude. Je tam sucho a hlavne nedostatok svetla. V skleníku sú dostupné rôzne spôsoby vykurovania ako plynové, teplovodné alebo elektrické. Na dedinách sa stretnete aj s pieckou na drevo. Kvalitná stavba by mala mať dobre utesnené priestory medzi sklenenými tabuľami a konštrukciou. Rovnako sú dôležité vetracie okná, ktoré tiež musia byť dobre odizolované. Samotné sklo však dobrý izolant nie je, takže je potrebné najmä počas noci použiť ešte rohože na zakrytie, ale len počas noci, kedy to z pohľadu svetla nie je pre rastliny prekážkou.

Nevýhodou zimného pestovania je krátky deň, kedy rastlinám prirodzene svetlo chýba a je nutné prisvetľovanie. Takéto technické vybavenie už samotné dopestovanie zeleniny predražuje a nie každý si to môže dovoliť. Obtiažnejšie pestovanie v skleníku môžete však nahradiť pareniskom. Táto menšia stavba je oveľa dostupnejšia, menej náročná na prevádzku a vykúriť ju dokáže maštaľný hnoj. Parenisko umiestnené na slnečnom stanovišti chránenom pred vetrom by malo mať v blízkosti vodu, aby bola vždy po ruke.

Práve v januári vám poslúži teplé parenisko, ktoré budete využívať nasledujúce dva mesiace, kým sa vzduch neoteplí. K životu ho preberiete uložením čerstvého hnoja (konského, ovčieho, kravského, kozieho či králičieho) vo vrstve vysokej až 0,5 m. Keď už sa teploty trvalo udržia nad hranicou 10 °C, stačí o polovicu nižšia vrstva hnoja premiešaná s lístím a slamou.

Parenisko sa dá využívať celoročne

Skôr, než vysejete

Pôdu v zakrytom priestore prekyprite a zavlažte. Voda pomôže mikroorganizmom k prebudeniu. Nezabudnite primiešať kompost a pridať viaczložkové minerálne hnojivo. Pôdu v parenisku môžete aj dezinfikovať preparením horúcou vodou. V skleníku skontrolujte konštrukciu, sklo a prípadné poruchy odstráňte. Ak ste doposiaľ nevyčistili sklá, urobte tak teraz. Priestor vydezinfikujte.

Kedy, kam

V januári môžete do teplého pareniska vysiať karotku. Úrody sa dočkáte už v máji. V rovnakom termíne začnite s pestovaním kalerábu. Už začiatkom roka smú ísť do pôdy v teplom parenisku aj uhorky na rýchlenie vo vykurovanom skleníku. Ich úrody sa dočkáte už v apríli. Bude sa tu dariť aj reďkvi a reďkovke, ktorú pozberáte už o mesiac. Vysiať môžete aj šalát hlávkový, do poloteplého pareniska odolnejší špenát.

