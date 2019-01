V drobných semienkach sa ukrýva záhradkársky (ne)úspech: Toto by ste mali vedieť skôr, ako ich vysejete

Ako je to možné? V semenách sa totiž ukrýva genetická informácia pre celý životný cyklus rastliny.

Kvalita = klíčivosť

Klíčivosť sa vyjadruje percentuálne ako podiel vyklíčených semien zo 100. Vzťahuje sa na laboratórne podmienky a zisťuje na filtračnom papieri pri optimálnej teplote. Nie vždy tak celkom korešponduje s percentom semien, ktoré v skutočnosti na hriadke vyklíčia. Preto sa niekedy uvádza vzchádzavosť, čo je percentuálny podiel vzídených semien pri siatí do pôdy alebo do substrátu.

Príroda nepozná 100-percentnú úspešnosť, vždy je tak určité percento semien, ktoré ani pri optimálnych podmienkach nevyklíčia. Malou výnimkou môžu byť napríklad skleníkové uhorky hadovky, pri ktorých sa občas 100-percentná klíčivosť v skúškach objaví.

Uchovávanie semien

Aj semená starnú. Ich životnosť, schopnosť vyklíčiť, je individuálna. Jednak závisí od faktorov, ktoré neovplyvníte (podmienky pri produkcii semien a ich vyzrievaní), ale aj od takých, ktoré ovplyvniť môžete (teplota, vlhkosť). Čím nižšia je teplota a vlhkosť pri skladovaní, tým dlhšia je životnosť. Nenechávajte preto semená pri vysokej teplote, napríklad na radiátore alebo počas leta v skleníku, kde teplota nezriedka dosahuje 50 °C. Všimnite si, že aj osivo, ktoré si kúpite, je pred vlhkosťou vo vrecúšku chránené ešte aj vnútorným obalom, najčastejšie zhotoveným z trojvrstvovej fólie (papier, hliník, polyetylén).

Obdobie použiteľnosti semien závisí od druhu. Uhorky, cukety, tekvice, ale aj rajčiaky si klíčivosť uchovávajú 10 i viac rokov. Mrkva, petržlen, papriky a šaláty 3-6 rokov. Schopnosť klíčiť najrýchlejšie strácajú cibuľové zeleniny (cibuľa, pažítka, pór). Môžete ich vysievať 2-4 roky po zbere.

Skladovanie doma

Ak semená na jar nevysejete, uložte ich do škatule a skladujte v miestnosti pri stabilnej teplote. Čím bude nižšia, tým lepšie. Ak viete, že ich budete vysievať až o rok, môžete ich uložiť do chladničky. Pozor však, ak ste už porušili hermeticky uzatvorené vnútorné vrecúško. Aj v chladničke musíte zaistiť, aby semená nenavlhli. Dajte ich do väčšieho igelitového vrecka, ktoré dobre oblepte izolačnou lepiacou páskou.

V génových bankách sa semená uchovávajú v základných kolekciách 10-20 rokov. Podmienkou ich dlhej životnosti však je, aby boli pred uložením vysušené, optimálne na vlhkosť okolo 5 percent, a držané pri teplote až -18 °C.

Prečo sa moria?

Klíčenie semien je jednou z najrizikovejších fáz vývoja rastliny. Pri nepriazni počasia je v tomto období malé a nahé semienko najcitlivejšie na napadnutie hubovými chorobami a škodcami. Niektoré osivá sú preto obalené do ochranného „kabátika“ fungicídu, ktorý ich chráni v prvých dňoch vývoja. Áno, je to chémia, ale v takom malom množstve, že v porovnaní s každým plošným ošetrením hriadok je k životnému prostrediu najšetrnejšia.

Peletovanie

Niektoré semienka sú také malé, že ich siatie v domácich podmienkach je veľmi náročné. Tu nastupuje peletovanie. V rotujúcom bubne sú obaľované špeciálnou hmotou na báze kaolínu, až vzniknú malé pelety, ktoré sa jednoduchšie vysievajú.

Do peletovacej hmoty možno pridať látky, ktoré chránia klíčiace semeno podobne, ako keď sa namorí. Počas klíčenia obalová hmota praskne alebo sa rozpustí a semienko nerušene rastie. Peletky majú vyššie nároky na vlhkosť ako klasické nahé semienko, na čo treba pamätať pri ich vysievaní. Substrát alebo pôdu preto zalejte viac, ako ste zvyknutí, a zabráňte preschnutiu v procese klíčenia. V hobby baleniach sa môžete s peletovaným osivom stretnúť napríklad pri petúnkach.