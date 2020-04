VIDEO Toto sú najsladšie odrody kukurice zo sladkých: Je čas, vysievať!

To, či sú zrná kukurice vhodné na zber, spoznáte tak, že do jedného zaryjete nechtom. Musí byť maslovo mäkké a vytekať z neho mliečna šťava.Autor: profimedia.sk

Kukurica cukrová sa zberá sa skôr, ako kukurica určená na siláž, teda nie vo voskovej, ale v mliečnej zrelosti zŕn, preto určite stihne dozrieť. Spravidla sa vysieva od druhej polovice (20. – 25.) apríla do druhej polovice júna.

Kukurica je veľmi citlivá na množstvo svetla, no hybridné odrody (F1) reagujú na dĺžku dňa rôzne. To určuje čas sejby, aby bolo pestovanie čo najúspešnejšie, a takisto to, či je daná odroda vhodná na postupné vysievanie. Správnym výberom si totiž môžete zabezpečiť postupný zber klasov na pomerne dlhé obdobie.

Kukurica je rovnako náročná na vlahu, preto je zavlažovanie dôležitým aspektom úspešného pestovania. Až do zberu vyžaduje rovnomernú zásobu vody. Počas leta sa často stáva, že rastliny jej viac odparia, ako sú prostredníctvom koreňov schopné z pôdy prijať. V prípade, že kukuricu pestujete ako následnú plodinu, hriadku treba pred sejbou alebo po nej výdatne zavlažiť. Počas vegetácie je lepšie zalievať častejšie menšími dávkami než jednorazovo v širšom intervale veľkým množstvom vody.

Pozor na kukuricu od suseda

Kukurica patrí medzi rastliny, ktorých peľ roznáša vietor, a práve to môže byť zdrojom problémov v prípade, že i váš sused je jej vášnivým pestovateľom. Hlavne pri kukurici cukrovej opelenie zo susedného poľa spôsobuje nepravidelne sa vyvíjajúce zrná v klase. Časť z nich môže byť sladká, pretože boli opelené peľom vlastnej odrody, časť však môže byť hybridná. Sladkosť sa v tomto prípade stratí a semená sa budú viac podobať kukurici kŕmnej. Ešte výraznejšie sa môže tento problém prejaviť pri supersladkých odrodách, ktoré by sa mali pestovať tak, aby nedošlo k ich opeleniu žiadnou z odrôd kukurice cukrovej.

Nemusíte sa však báť, že treba budovať priestorovú izoláciu. Väčšinou stačí časová tak, aby sa obdobie kvitnutia kukurice cukrovej nestretlo s časom kvitnutia kukurice kŕmnej na poliach. Preto ak viete, že v blízkosti vašej záhrady bude kukuričné pole, sejte o niekoľko dní neskôr. Úroda do takzvanej mliečnej zrelosti bez problémov dozreje a vy neprídete o sladkú chuť zŕn.

Kedy sú klasy zrelé?

Na obdobie dozrievania kukurice cukrovej má veľký vplyv vývoj počasia (teplo, sucho, náhle ochladenie). Preto týždeň pred predpokladaných časom zberu každý druhý deň kontrolujte zrelosť klasov. To, či sú zrná vhodné na zber, spoznáte tak, že do jedného zaryjete nechtom. Musí byť maslovo mäkké a vytekať z neho mliečna šťava.

