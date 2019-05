VIDEO: Všetko o pestovaní batátov! Je čas pripraviť sa na výsadbu

Povojník batátový (Ipomoea batata) u nás známy ako batát či sladký zemiak pochádza zo Strednej Ameriky. Nie je náročný na pestovanie a konzumuje sa jeho hľuza – batát. Údajne sa sladké zemiaky dostali do Európy ešte skôr ako klasické zemiaky.

Pestovanie

Vyhovujú mu dobre priepustné a výživné pôdy. Keď sa rozhodnete pre pestovanie sladkých zemiakov je ideálne začať s prípravou hriadok už na jeseň - je dobré ich porýľovať aspoň do hĺbky 30 cm.

Veľmi dôležitým faktorom pre úspešnú úrodu je teplota. Rastliny totiž netolerujú mráz a dokonca zle zvládajú už aj teploty pod 5 stupňov. Vtedy zastavia svoj rast.

Preto sa predpestované priesady vysádzajú až v druhej polovici mája, ak to počasie dovolí. Na hriadky je vhodné položiť pestovateľskú fóliu, do ktorej vyrežeme otvory. Fólia dodá pôde teplo. Rastliny potrebujú pre svoj rast aspoň 3 až 4 teplé mesiace bez mrazov. Hľuzy je treba vysadiť do hĺbky asi 20 cm. Priesady,ktoré vysadíte plytko alebo ich málo zahrniete zeminou, prinášajú nižšiu úrodu. Dajte tiež pozor, aby ste ich nevysádzali do premokrenej pôdy, ktorú znášajú veľmi zle.

Batáty sa rozrastajú rýchlo, preto ich vysádzajte do radov vzdialených aspoň 70 až 100 cm. Ich vzájomný rozostup by mal byť aspoň 30 cm.

Po vysadení doprajte rastlinám zálievku. Zavlažovať je vhodné ešte ďalších 10 dní. Potom už zavlažujte len za suchého počasia a to opatrne, pretože batáty nemajú radi zamokrenú pôdu. Opatrní buďte aj pri odstraňovaní buriny, keďže rastliny majú citlivé korene. Preto je vhodné odstraňovať ju ručne.