Všetko dôležité, čo musíte vedieť! Pestujte zdravú a chutnú špargľu

V ďalších rokoch je dôležité hnojenie, prevencia chorôb, prihŕňanie pôdy v prípade bielych výhonkov a opatrný zber. Úroda nemá dlhú skladovateľnosť, vydrží tak tri – štyri dni vo vlhkej utierke v chladničke.

Predpestovanie

Pri sejbe do zakoreňovačov dajte do každej bunky iba jedno semienko, ľahšie zistíte koľko semien bolo schopných vyklíčiť. Pre semeno špargle úplne postačuje hĺbka 2 centimetre. Po vysiatí všetko dobre zalejte a prihrňte zeminou alebo zakryte čiernou fóliou. Je to preto, že semená špargle klíčia v tme.

Na urýchlenie klíčenia môžete semená nechať predklíčiť 3- až 5-dňovým namáčaním v teplej vode. Už o mesiac vzídu prvé rastlinky. Porast mladých priesad treba pravidelne zavlažovať a od začiatku leta aj mierne prihnojovať. Keď sadba dosiahne výšku 30 centimetrov, vysaďte ju na trvalé stanovište do vopred pripravenej pôdy.

Pred založením špargľoviska

Pôda by mala byť jemná, na začiatku jesene zrýľovaná do hĺbky až 90 centimetrov. Zároveň by ste mali do nej zapracovať maštaľný hnoj, draselnú soľ a síran amónny.

V júli alebo v auguste môžete vysadiť predpestované priesady. Špargľa sa vysádza do hĺbky 18 až 20 centimetrov na vzdialenosť v riadku 30 centimetrov. Za suchého a teplého počasia jej doprajte štedrú zálievku, obzvlášť v piesočnatej pôde.

Porast postupne prihŕňajte vrstvou pôdy a zbavujte ho burín. Nepohrdne prihnojením kompostom, ale v lete ani minerálnym hnojivom s obsahom dusíka, horčíka a síry.

Biela či zelená?

Je na vás, či chcete pestovať jemnú bielu špargľu alebo o čosi korenistejšiu zelenú. Vedzte, že ak si zvolíte bielu, bude treba porast už na jar tretieho roku prihrnúť pôdou. Vzniknú tak hrobčeky vysoké asi 40 centimetrov a široké približne 30 centimetrov. Základný rozdiel v pestovaní zelenej špargle je v prístupe svetla k rastlinám.

Odlišná je i hĺbka výsadby priesad, ktoré sa sadia plytšie. Nie je to však podmienka. Do roku zberu sa pestujú oba typy rovnako, až na to, že pri zelenej špargli sa vynecháva hrobčekovanie.

Zber

Na konci druhého roka pestovania bielej špargle, zrežte všetku omrznutú a odumretú vňať. Pri zelenej sa zrezávajú všetky uschnuté nadzemné výhonky. Takto začnete prípravu špargľoviska na zber.

Začiatkom apríla nasledujúceho roku vytvorte v okolí bielej špargle hrobček, ktorý na povrchu uhlaďte napríklad lopatou. Ak by ste si chceli pochutnať na výhonkoch o pár dní skôr, prikryte hrobčeky čiernou fóliou. Postupne ako sa bude zvyšovať teplota pôdy, špargľa porastie rýchlejšie.

Zberajte ju denne pomocou noža so súčasným odhrnutím pôdy. Zelená špargľa sa zberá z rovného povrchu hlinito-piesočnatej pôdy. Odrezávajú sa iba výhonky dlhšie ako desať centimetrov, tie kratšie dorastú do ďalšieho zberu.

Čítajte tiež: