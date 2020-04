Vynikajúca a mimoriadne zdravá hliva! Dopestujte si ju doma a posilnite si imunitu

Pne s hlivou umiestnite do tieňa pod stromy. V prípade sucha, pôdu v ich okolí polievajte.Autor: https://sk.pinterest.com/100thmonkeymush/

Úsilie, ktoré na to vynaložíte bude stáť za to, nie je to totiž úplne jednoduché, ale ani nemožné. Existuje niekoľko spôsobov pestovania a každý je úspešný. Niekto hlivu pestuje na starom pni, iný na slame v špeciálnom vreci, ďalší si jednoducho kúpi sadivo a pomôže si, ako vie. Základom je však dostatočná vlhkosť, prítmie respektíve tieň a čisté prostredie.

Základom je výbava

Vybavenie pestovateľa hlivy zďaleka nie je finančne náročné, len sa musíte rozhodnúť či budete hlivu pestovať v igelitovom vreci alebo na drevenom pni niektorej z listnatých drevín (orech, topoľ, buk). Brániť sa nemusíte ani drevu ovocín. Vynaliezaví záhradkári dokonca neváhajú použiť starý vyradený kôš na špinavú bielizeň.

Ak sa rozhodnete pre igelitové vrece, prácu s hlivou si nanajvýš zjednodušíte. Špeciálne vrecia sa predávajú v potrebách pre záhradkárov. Často sa stretnete s už naplnenými, ktoré stačí iba zaliať vodou a umiestniť na tienisté miesto.

Pestovanie hlivy vo vreci nájdete tu: Praktický návod: Pestujeme hlivu na slame​

Takto vyzerá hliva pestovaná na slame v recyklovanej záhradkárskej podobe.