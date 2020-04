Záhradkári pozor! TOP nápady na šetrenie vody v záhrade!

Zber dažďovej vody

Dažďová voda je pre rastliny jednoznačne tou najlepšou voľbou. Oplatí sa ju zachytávať. Boli by ste prekvapení, koľko vody stečie počas dažďa zo strechy. Nemusí ísť do kanalizácie, zachyťte ju v zbernej nádobe. Nádobu však prekryte, ochránite tak deti, ale aj drobné živočích pred prípadným nešťastím. Prípadné napadané nečistoty spôsobia vo vode nežiadúce procesy. Voda sa v nádobe zohreje a je na zavlažovanie tým pádom lepšia. Počas horúcich a suchých dní ju budete mať po ruke. A navyše - je zadarmo.

Čas polievania

Najideálnejšie je polievať skoro ráno. Pôda a rastliny nie sú rozhorúčené, a tak sa dopadajúca voda hneď neodparí tak, ako by to bolo večer. Vlaha sa udrži počas dňa, večer bude pôda i rastliny suché a zabráni sa tým výskytu chorôb. Na svoje si neprídu ani slizniaky, ktoré milujú vlhko. Zalievajte radšej menej často, ale dôkladne. Rastliny utrpia menší tepelný šok, ak studená voda prúdi na ešte nezohriate listy.

Kvapková závlaha

Je sústava hadíc s kvapkacími telieskami priamo pri koreňoch rastlín. Systém je položený na povrchu pôdy a môže byť automaticky regulovaný. Voda vpúšťaná do tohto systému by mala byť prefiltrovaná a hadice musia byť tmavé. V priesvitných sa totiž množia riasy, ktoré by celý systém rýchlo upchali. Tento spôsob je relatívne jednoduchý, šikovný domáci majster si ho dokáže zostrojiť aj sám. Voda kvapká priamo k rastlinám, preto je úspora vody značná.

Nástielka

Nastielať = menej polievať. Dostatočne hrubá vrstva nástielky dokáže udržať pôdu dlho vlhu a kyprú. Povrch nie je vystavený priamemu slnečnému žiarenie, nepodlieha veternej erózii. Navyše, nástielka potláča rast burín. K zelenine používajte slamu, sleno, štiepku z listnantých ovocných stromo, pokosenú trávu vo vrstve 1-2 cm. Nepoužívajte štiepku z ihličnanov, zmenila by pH pôdy.

Olla

Je to keramická neglazovaná nádoba s úzkym hrdlom a širokým telom, ktorá sa zakope do zeme k rastlinám. Zavlažovanie spočíva v pomalom presakovaní vody cez steny nádoby priamo ku koreňom rastlín. Stačí teda dopĺňať vodu len do nádoby.

