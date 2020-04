Záhradkársky HIT sezóny: Vypestujte si ekologickú špongiu na umývanie

Sme presvedčení o tom, že väčšina z vás sa už so zvláštne pórovitou špongiou z lufy ponúkanou na umývanie pokožky aj riadu stretla. No to, koľkí viete, že nejde o synteticky vyrobený produkt, si odhadnúť netrúfame. Predstavte si, že lufa (Luffa) je rastlina z čeľade tekvicovitých. Pestovateľsky sa zaraďuje medzi zeleninu, no nie všetci profesionálni pestovatelia ju považujú za vhodný druh do našich klimatických podmienok. Je totiž veľmi náročná na teplo. Jeden zo starších botanických názvov ju označuje ako lufu egyptskú a v Egypte je predsa len teplejšie ako u nás. Ale časy i klíma sa menia a postupne si budeme aj my zvykať na skutočne teplomilné plodiny.

Dva druhy

Ako zelenina a na výrobu špongií sa vo svete pestujú dva druhy – lufa hranatá (L. acutangula) s podlhovastými plodmi a s výraznými pozdĺžnymi výstupkami, ktorá u nás prakticky nie je známa ani dostupná, a lufa valcovitá (L. cylindrica), ktorej osivo už dnes zoženiete aj na našom trhu.